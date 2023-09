Sekiro Shadows Die Twice: Verkaufszahlen erreichen den nächsten großen Meilenstein

Sekiro Shadows Die Twice:

Im Jahr 2019 veröffentlichten From Software und Activision den knackigen Action-Titel "Sekiro: Shadows Die Twice" für die Konsolen und den PC. Wie bekannt gegeben wurde, gelang es mit den Verkaufszahlen die nächste große Marke zu erreichen.

In den vergangenen Jahren lieferte das japanische Entwicklerstudio From Software im Prinzip einen Hit nach dem anderen ab. In Zusammenarbeit mit dem Publisher Activision wurde im Jahr 2019 „Sekiro: Shadows Die Twice“ veröffentlicht.

Wie die Verantwortlichen von From Software bekannt gaben, verkaufte sich „Sekiro: Shadows Die Twice“ in den letzten Jahren weiterhin auf einem soliden Niveau und bringt es mittlerweile auf mehr als zehn Millionen verkaufte Einheiten. Das letzte Update bezüglich der Verkaufszahlen stammt aus dem Juli 2020, als noch von fünf Millionen abgesetzten Einheiten die Rede war.

Beeindruckende Zahlen, die allerdings nicht an „Elden Ring“ heranreichen, das sich mit mehr als 20 Millionen Verkäufen zum bisher erfolgreichsten Titel in der Geschichte von From Software entwickelte.

Die Reise des Shinobi Wolf

„Sekiro: Shadows Die Twice“ erschien im März 2019 und hob sich vor allem mit seinem Kampfsystem von den typischen Soulsborne-Titeln des japanischen Entwicklerstudios ab. Wir schlüpfen in die Rolle des Shinobi Wolf, der vor der Aufgabe steht, den göttlichen Erben zu Kuro retten.

Mithilfe einer Prothese, die seinen verlorenen Arm ersetzt, bewegt sich Wolf dynamisch durch die Welt von „Sekiro: Shadows Die Twice“ und greift im Kampf auf unterschiedliche Techniken zurück. In den Auseinandersetzungen kommt es in „Sekiro: Shadows Die Twice“ vor allem auf schnelle Reaktionen und den gezielten Einsatz von Wolfs Fähigkeiten an, mit denen der Shinobi die Deckung seiner Gegner durchbrechen und tödliche Angriffe landen kann.

Nach dem Release wurde „Sekiro: Shadows Die Twice“ mit einem Update versehen, das zusätzliche Features wie die Möglichkeit, bereits besiegte Bosse ein weiteres Mal herauszufordern, mit sich brachte.

„Sekiro: Shadows Die Twice“ ist für den PC, die PlayStation 4 sowie die Xbox One erhältlich und kann dank der Unterstützung der Abwärtskompatibilität auch auf den aktuellen Konsolen PlayStation 5 und Xbox Series X/S gespielt werden.

