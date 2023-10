EA Sports FC 24: Startete laut EA erfolgreicher als FIFA 23

Nach einer knapp 30-jährigen Partnerschaft mit der FIFA entschlossen sich Electronic Arts beziehungsweise EA Sports dazu, ab diesem Jahr auf die offizielle FIFA-Lizenz zu verzichten und stattdessen auf den Namen „EA Sports FC“ zu setzen.

Nachdem der Publisher kurz nach dem Release von „EA Sports FC 24“ erste beeindruckende Zahlen nannte, legte Electronic Arts in einem aktuellen Statement noch einmal nach. Wie es in der Stellungnahme heißt, wurde der Fußball-Titel in der ersten Woche von 11,3 Millionen Nutzern gespielt. Damit wurde laut EA der Rekord von „FIFA 23“ gebrochen, das es in der ersten Woche nach dem Release auf 10,3 Millionen User brachte.

Auch der Mobile-Ableger „EA Sports FC Mobile“ feierte einen erfolgreichen Start und wurde alleine am Tag der Veröffentlichung am 26. September 2023 2,2 Millionen Mal heruntergeladen. In der ersten Woche wurde „EA Sports FC Mobile“ sogar von insgesamt 11,2 Millionen neuen Nutzern installiert.

EA plant die weltweit größte Fußball-Community

„Wir freuen uns, dass so viele Fans in den ersten Tagen seit dem Start sowohl in EA Sports FC 24 als auch in FC Mobile in die Welt des Spiels eintauchen“, kommentierte Cam Weber, der Präsident von EA Sports, den erfolgreichen Start der beiden Titel.

„Neben der Begrüßung von Millionen unserer langjährigen Spieler sind die neuen Spieler in FC 24 im Vergleich zum Vorjahr um fast 20 Prozent gestiegen, was die Begeisterung der Fußballfans weltweit zeigt, sich dem Club anzuschließen. Wir bauen die größte Fußballgemeinschaft der Welt durch EA Sports FC auf und wir fangen gerade erst an.“

„EA Sports FC 24“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich. Ob der Kick aus dem Hause EA Sports auch ohne die FIFA-Lizenz überzeugen kann, verraten wir euch in unserem ausführlichen Review.

