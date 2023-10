CoD Modern Warfare 3: Zweite Beta-Phase startet heute – Modi, Maps, Codes

Heute startet das zweite Wochenende der Beta von “Call of Duty: Modern Warfare 3”. PlayStation-Spieler können ohne weitere Hürden durchstarten, während auf den anderen Plattformen zunächst eine Vorbestellung vorausgesetzt wird. Codes gibt es aber auch auf anderen Wegen.

Heute startet der zweite Teil der offenen Beta von “Call of Duty: Modern Warfare 3”. Offen bedeutet in diesem Fall, dass grundsätzlich alle Spieler teilnehmen können, ein Teil der Testphase aber auf zwei Plattformen zunächst eine Early Access-Berechtigung benötigt, die mit einer Vorbestellung in Anspruch genommen werden kann.

Schon an den ersten beiden Beta-Tagen des am vergangenen Wochenende exklusiv auf PlayStation stattgefundenen Tests konnten nur Vorbesteller teilnehmen. An den restlichen Tagen erfolgte eine Öffnung.

Zweite Beta-Runde ab 19 Uhr

Ähnlich geht es am zweiten Wochenende weiter. Hier gibt es allerdings eine Ausnahme. Während Teilnehmer auf PC und Xbox an den ersten beiden Tagen eine Early Access-Berechtigung benötigen, können PlayStation-Spieler direkt loslegen. Der Download ist weiterhin im PlayStation Store verfügbar.

Da es hier offenbar zu Missverständnissen kam, noch einmal der genaue Wortlaut von Activision: “Beachtet, dass Weekend Two eine kostenlose Open Beta für alle PS4- und PS5-Besitzer ist, unabhängig vom Vorbestellungsstatus“, so der Publisher.

Spieler, die “Call of Duty: Modern Warfare 3” auf Xbox Series X/S, Xbox One oder PC (über Battle.net oder Steam) vorbestellt haben, können ebenfalls am heutigen Donnerstag loslegen. Eine weitere Möglichkeit eröffnet sich weiter unten, bevor es am 14. Oktober zur kompletten Freischaltung der Beta kommt.

Termine der zweiten Beta-Phase von Modern Warfare 3:

12. und 13. Oktober: Early Access Xbox/PC – Open Beta PlayStation

14. bis 16. Oktober: Open Beta auf allen Plattformen

Die Freischaltungen erfolgen offiziell um 19 Uhr. In der vergangenen Woche ging es allerdings schon um 18 Uhr los.

Schnappt euch einen Beta-Code

Wie erwähnt, wird die Open Beta auf den PlayStation-Konsolen heute direkt und ohne Vorbestellungspflicht fortgesetzt. Falls ihr dennoch einen Code benötigt, um beispielsweise in eine andere Version hineinzuschnuppern, können wir euch nachfolgend weiterhelfen. Activision ließ uns freundlicherweise einen Schwung zukommen.

Hier gilt: Wer zuerst einlöst, hat den Zugang. Im Laufe des Tages werden wir weitere Codes einfügen.

FYE0-17CZJ-GEVF

63BC-CHC51-0GSC

2SDD-M39VM-HR5L

56NQ-Z3584-6WL7

B0DG-WXJ47-9NHD

Eingelöst werden können die Codes auf dieser Seite.

Das erwartet euch in der Beta von CoD Modern Warfare 3

Schon das erste Wochenende wurde mit mehreren Karten und Spielmodi gestartet, die wir nachfolgend noch einmal aufgelistet haben. Hinzu kommen jeweils zwei weitere Maps und Modi.

Karten der Beta:

Favela

Estate

Skidrow

Popov Power (Ground War)

Rust

Neu – Highrise

Neu – Orlov Military Base (Ground War)

Modi der Beta:

Team Deathmatch

Domination

Hardpoint

Kill Confirmed (Open Beta)

Ground War

Neu – Cutthroat (3x3x3)

Neu – Search & Destroy

Während des zweiten Wochenendes der “Call of Duty Modern Warfare 3”-Beta haben Spieler die Möglichkeit, ihre Stufe auf maximal 30 zu erhöhen, nachdem es in der vorangegangenen Phase 10 Stufen weniger waren.

Für die Stufenaufstiege werden Freischaltungen vergeben. Einzelheiten dazu sind in einem Blogpost zusammengefasst.

Die finale Version von „Call of Duty: Modern Warfare 3“ erscheint am 10. November 2023 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC.

