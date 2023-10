American McGee’s Alice: Serienschöpfer setzt seine letzte Hoffnung in KI-Systeme

American McGee versucht schon seit einigen Jahren, einen dritten Teil seiner "Alice"-Reihe zu realisierten. Da Electronic Arts eine Fortsetzung ablehnt, sei es an der Zeit, nach vorne zu schauen, so der Serienschöpfer. Ganz scheint die Hoffnung jedoch noch nicht verflogen zu sein.

Die schon seit Jahren andauernde Odyssee zu einem dritten Teil der „Alice“-Serie von American McGee scheint mit der Ablehnung seitens des Publishers Electronic Arts ihr endgültiges Ende gefunden zu haben. Im vergangenen April gab McGee sogar an, nicht mehr zu der Zukunft der Reihe befragt werden zu wollen.

In einem neuen Video sprach der Entwickler nun darüber, dass die Reihe endgültig tot sei und die Fans „nach vorne blicken“ sollen. Eine Hoffnung sieht American McGee jedoch in künstlichen Intelligenzen.

Fans, die Lösungen vorschlagen, sollten sich lieber für KI interessieren

In seinem neuesten Video erzählt American McGee davon, dass er nach dem definitiven Nein von EA eine Zeit lang verschwunden war. „Die Tatsache, dass unser Vorschlag abgelehnt wurde, hat mich emotional ziemlich zerstört“, so der Designer. „Nicht nur, weil wir als Gemeinschaft und als Entwickler so viel investierten, sondern auch, weil ich das Gefühl hatte, dass wir eine Vision für etwas hatten, das nicht nur realisierbar, sondern auch sehr schön gewesen wäre.“ McGee gibt außerdem an, dass er sich „schämt“, weil er das Spiel nicht realisieren konnte. So sollten nun er und alle, die an „Alice: Asylum“ interessiert waren, „nach vorne blicken.“

Leute, die verschiedene Lösungen für die Umsetzung der Fortsetzung vorschlagen würden, seien zudem nicht hilfreich. „Wenn die Lösung so einfach wäre, hätten wir es wahrscheinlich schon versucht“, sagt McGee. „So einfach ist es aber nicht.“ Anwälte auf seiner Seite und Anwälte auf EAs Seite seien im letzten Jahrzehnt nicht in der Lage gewesen, diese Probleme zu lösen.

Weitere Meldungen zu „Alice“:

Eine letzte Hoffnung setzt der Designer jedoch in KI. Laut McGee sei die Design-Bibel zu „Alice 3“, „die komplette Geschichte, das Artwork, alle Kapitel, die Waffen, die Feinde, alles, was man für die Entwicklung des neuen Spiels brauchen könnte“ perfekt, um ein KI-System damit zu füttern. Ein solches könnte in ein paar Jahren ein Spiel auf den enthaltenen Daten vollständig erstellen, so der Entwickler. „Ich glaube, wenn du deine Zeit damit verbringst, herauszufinden, wie man Alices Zukunft wiederbeleben kann, dann wäre diese Zeit besser damit verbracht, diese Art von [KI-bezogenen] Problemen zu lösen, anstatt mir ständig Fragen zu stellen, auf die ich keine Antworten habe“, so McGee in seinem Video.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Quelle: PC Gamer

Weitere Meldungen zu Alice 3, Alice: Asylum.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren