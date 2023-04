Alice 3: American McGee möchte nicht mehr zur Zukunft der Reihe befragt werden

Nachdem American McGee in der vergangenen Woche darauf hinwies, dass wir nicht mehr mit einem dritten "Alice"-Abenteuer rechnen sollten, kündigte er in einem Patreon-Update seinen endgültigen Abschied von der Reihe an. Zukünftige Fragen bezüglich der Franchise sollten daher an den Rechteinhaber Electronic Arts gerichtet werden.