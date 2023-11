Modern Warfare 3: Spiel mag es nicht, wenn ihr euch nicht an die Regeln haltet

Der Shooter “Call of Duty: Modern Warfare 3" erscheint am 10. November, allerdings können Vorbesteller die Kampagne schon jetzt spielen. Und die konnten bereits miterleben, wie das Spiel reagiert, wenn man sich nicht an die Anweisungen hält.

Seit vergangenen Donnerstag können Vorbesteller bereits die Kampagne des kommenden “Call of Duty: Modern Warfare 3” spielen. Das erste Feedback der Spieler fällt dabei nicht gerade rosig aus. Kritisiert werden dabei unter anderem die kurze Spielzeit und die fehlende Spannung.

Wie ein weiterer Nutzer nun über Twitter beweisen konnte, reagiert der neueste Shooter aus der „Call of Duty“-Reihe nicht gerade gut darauf, wenn sich die Spieler nicht an die gegebenen Anweisungen halten. In einem Clip wird der Spielcharakter kurz und knapp einfach ausgeschaltet, wenn man in einer Mission falsch reagiert.

CoD sagt Nein zu abweichenden Spielerentscheidungen

Der gezeigte Clip stammt aus der Mission „Deep Cover“. In dieser muss man eine feindliche Basis durchqueren und dabei vorsichtig und schleichend vorgehen, um die Gegner nicht zu alarmieren. Wenn man dabei nicht genau vorgeht, kann das Spiel ganz schnell vorbei sein, selbst wenn man nicht direkt von den feindlichen NPCs eliminiert wird.

In dem Video geht der Spieler eben nicht vorsichtig vor und macht die Basis auf sich aufmerksam. Nachdem die Alarmsirenen ertönen, zieht sich der Spieler zurück und verschanzt sich hinter einem Haufen von Kisten, mit seiner Waffe auf die sicherlich hereinströmenden Feinde wartend. Doch soweit kommt es erst gar nicht: Aus dem Nichts wird der Spieler einfach ausgeschaltet. Das Spiel ist darauf gescriptet, die Spielfigur zu töten, sollte man sich nicht an den vorgegebenen verdeckten Spielweg entscheiden. Dieses Szenario könnten die Nutzer auch aus Versehen auslösen und werden dann einfach beseitigt, ohne dass sie etwas dagegen unternehmen können.

Die Entscheidung der Entwickler könnte man zwar mit Realismus begründen. Immerhin könnte kaum jemand alleine eine ganze Militärbasis ausschalten. Dieser Gedankengang wird jedoch gleich in der dritten Mission von “Call of Duty: Modern Warfare 3” zunichte gemacht. Denn da muss der Spieler eine Basis ausschalten – ganz auf sich alleine gestellt. “Call of Duty: Modern Warfare 3” erscheint am 10. November 2023.

Quelle: GamesRadar

