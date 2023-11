Hunt Showdown: Neue PS5-Version soll eine umfassende Überarbeitung sein

Der Extraction-Shooter „Hunt: Showdown“ erfreut sich weiterhin größter Beliebtheit. Für nächstes Jahr plant Entwickler Crytek eine stark überarbeitete Fassung des Spiels für die PlayStation 5. Trotz aller angedachten Änderungen machen die Verantwortlichen klar, dass es sich dabei nicht um ein Sequel handeln wird.

Die Jagd auf eine neue Ära

Der große Erfolg des 2018 veröffentlichten „Hunt: Showdown“ war für den deutschen Entwickler Crytek durchaus überraschend. Seitdem versucht das Unternehmen, die Spieler mit neuen Inhalten und Verbesserungen bei der Stange zu halten. In einem weiteren Schritt plant man die umfangreiche Überarbeitung des Titels.

Das große Update, das im Jahr 2024 erscheinen soll, wird unter anderem eine neue Karte hinzufügen. Zeitgleich bedeutet der Release jedoch auch, dass der Titel nicht mehr für die PS4 unterstützt wird. Ein kostenloses Upgrade wird jedoch für alle Käufer möglich sein. Der Manager Brian Fifield hat mit PC Gamer über das geplante PS5-Update gesprochen. Ein wichtiges Thema bleibt dabei die Verbesserung der CryEngine.

„Selbstverständlich kann Hunt nicht ewig auf dieselbe Technik setzen und so wettbewerbsfähig bleiben“, so Fifield über die aktuelle Version des Titels. „Natürlich gibt es Dinge in Hunt, die uns allen missfallen, die wir zwar beheben wollen, die aber eben in der Kerntechnologie [der Engine] verwurzelt sind.“

Obwohl sich das Spiel aufgrund der vielen Änderungen wie ein Sequel anfühlen könnte, macht der Manager klar, dass dies nicht der Fall sei.

„Wenn sie das Update als Hunt 2 betrachten wollen, können sie das gerne tun. Aber sie müssen dafür nichts zusätzlich bezahlen, ich werde ihnen nichts wegnehmen, was sie bereits gekauft haben. Ich werde ihren Wert oder ihre Investition nicht mindern, weil ich möchte, dass sie weiter spielen.“

Das große Update zu „Hunt: Showdown“ soll im Laufe des Jahres 2024 erscheinen.

Quelle: PC Gamer

