Final Fantasy VII Rebirth: Director ließ sich von The Witcher und Horizon inspirieren

Bei der Paris Game Week 2023, die Anfang des Monats stattfand, waren unter anderem auch Game Director Naoki Hamaguchi und Producer Yoshinori Kitase vor Ort, um ein wenig über das kommende „Final Fantasy VII: Rebirth“ zu plaudern. Der Titel setzt die Geschichte des 2020 erschienenen „Final Fantasy VII: Remake“ fort und soll am 29. Februar 2024 für PlayStation 5 veröffentlicht werden.

Hamaguchi kam während seines Interviews darauf zu sprechen, dass er sich für die offene Spielwelt von „Final Fantasy VII: Rebirth“ unter anderem von bekannten westlichen Videospielen inspirieren ließ. Allerdings wollte das Team der Welt auch eine eigene Note verleihen.

Game Director ist ein Fan von westlichen Rollenspielen

„Wir schauen uns immer Spiele an, die zu Hause oder anderswo herauskommen“, so Hamaguchi über seine Inspirationen für das Spiel. „Die Erfahrungen, die wir mit der offenen Welt von Final Fantasy XV gesammelt haben, haben uns sehr geholfen. Aber das ist noch nicht alles, denn ich persönlich bin ein großer Fan von The Witcher und Horizon. Wir nehmen uns also ein Beispiel an dem, was funktioniert hat, behalten aber im Hinterkopf, diesem Spiel unseren eigenen Stempel aufzudrücken, damit es spezifisch für das Final-Fantasy-VII-Universum ist.“

Die Idee, den Fokus in „Final Fantasy VII: Rebirth“ auf größere Gebiete zu legen, kam nicht allein von den Entwicklern. Auch die Resonanz der Spieler auf den ersten Teil der Remake-Trilogie spielte dabei eine Rolle, wie Naoki Hamaguchi und Yoshinori Kitase berichteten. „Wie Sie wissen, war Final Fantasy VII ein handlungsorientiertes Spiel“, erklärte Hamaguchi. „Die Leute mochten es sehr, aber sie wollten auch die Möglichkeit haben, herumzulaufen und jederzeit dorthin zu gehen, wo sie wollten. Diese Art von Kommentaren hat uns ermutigt, die Handlungsfreiheit zu verbessern. Einige Spieler mochten das FFVII Remake, hatten aber das Bedürfnis nach Erkundung. Das wird hier der Fall sein, mit viel mehr Freiheit.“

„Wir Spieldesigner sind sehr an dem Feedback der Spieler interessiert und wir schauen uns die sozialen Medien an“, so Kitase. „Zögert also nicht, eure Meinung im Internet oder bei einem Treffen mit uns, wie heute, kundzutun. Alle eure Kommentare sind wichtig und ich werde sie mitnehmen.“ Die Entwickler zeigten auf der Paris Game Week 2023 auch eine Demo zu „Final Fantasy VII: Rebirth“, die allerdings noch nicht ganz rund lief.

