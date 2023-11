PS5: Sony hat laut Insider unangekündigte Singleplayer-Titel für 2024 in der Hinterhand

Geht es um das Jahr 2024, dann bestätigte Sony Interactive Entertainment bisher nicht allzu viele Titel für die PS5. Stattdessen wurden im Prinzip nur „Helldivers 2“ und das von Team Ninja entwickelte „Rise of the Ronin“ für einen PS5-Release im nächsten Jahr angekündigt.

Ein Grund zur Sorge? Nicht wenn es nach dem bekannten und als verlässliche Quelle geltenden Industrie-Insider „shinobi602“ geht. Wie der Insider, der aktuell bei beim britischen Studio Wushu arbeitet, berichtet, haben Sony Interactive Entertainment beziehungsweise die PlayStation Studios für 2024 diverse unangekündigte Projekte in der Hinterhand.

Näher ins Detail ging „shinobi602“ bezüglich der Titel zwar nicht, deutete mit seinen Aussagen jedoch an, dass sich unter den geplanten Projekten auch Singleplayer-Erfahrungen befinden.

Allerdings bleibe laut dem Insider abzuwarten, ob alle Titel, die intern aktuell für einen Release im Jahr 2024 vorgesehen sind, auch wirklich im nächsten Jahr erscheinen. „Ob es gelingt oder nicht, ist natürlich eine andere Frage“, führte „shinobi602“ zu den für 2024 geplanten Projekten aus.

Woran arbeiten die PlayStation Studios?

Doch welche Singleplayer-Titel befinden sich derzeit bei den PlayStation Studios in Arbeit? Zu den bestätigten Projekten gehört zum einen der Action-Titel „Marvel’s Wolverine“. Das Abenteuer des ikonischen Charakters entsteht bei den Entwicklern von Insomniac Games, die mit „Marvel’s Spider-Man 2“ kürzlich einen der erfolgreichsten Titel des Jahres 2023 ablieferten.

In einem mittlerweile wieder entfernten Eintrag auf Artstation wies der Concept Artist Pro Hung Nguy darauf hin, dass „Marvel’s Wolverine“ für einen Release im Jahr 2024 vorgesehen ist. Sony Interactive Entertainment selbst spendierte dem Titel bisher allerdings kein Releasezeitfenster. Zu den weiteren Projekten, die ebenfalls für einen Release im nächsten Jahr in Frage kommen, gehört „Death Stranding 2“.

Für die Entwicklung des Nachfolgers sind erneut die kreativen Köpfe von Kojima Productions verantwortlich, die bei den Arbeiten an „Death Stranding 2“ von den PlayStation Studios unterstützt werden. Genau wie beim kommenden Abenteuer von Wolverine wurde allerdings auch hier noch kein konkreter Releasezeitraum genannt.

Abschließend verdichteten sich in den letzten Wochen die Hinweise, dass die Sony Santa Monica Studios an einem DLC oder einer Stand-Alone-Erweiterung zum gefeierten „God of War: Ragnarök“ arbeiten.

Den unbestätigten Berichten zufolge könnte die Enthüllung auf den The Game Awards 2023 am 7. Dezember erfolgen, während der Release 2024 erfolgt. Möglicherweise erfahren wir also schon in wenigen Wochen mehr.

