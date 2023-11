Switch: Für das Weihnachtsgeschäft – Nintendo kündigt neues OLED-Bundle mit Spiel an

Nachdem in den vergangenen Wochen diverse PS5- und Xbox Series X/S-Bundles angekündigt wurden, mit denen Sony und Microsoft das diesjährige Weihnachtsgeschäft begehen, zog nun auch Nintendo nach.

So gab das japanische Traditionsunternehmen in einer kurzen Mitteilung bekannt, dass am 20. November 2023 und somit Anfang nächster Woche ein neues Switch-Bundle veröffentlicht wird. Wie bereits vom bekannten Leaker „Billbil-kun“ korrekt vorhergesagt, besteht Nintendos neues Bundle für das Weihnachtsgeschäft zum einen aus einer OLED-Version der Switch und Joy-Cons in den Farben Neon-Rot beziehungsweise Neon-Blau.

Darüber hinaus bietet das Bundle eine dreimonatige Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft und einen Download-Code zum Fun-Racing-Dauerbrenner „Mario Kart 8 Deluxe“.

Die Unverbindliche Preisempfehlung des Bundles liegt bei 349,99 Euro. Es ist aber wohl davon auszugehen, dass der Preiskampf zu Weihnachten dazu führen wird, dass sich interessierte Spielerinnen und Spieler das Bundle im Handel etwas günstiger sichern können.

Nintendos Switch weiter auf Erfolgskurs

Im Zuge des kürzlich veröffentlichten Geschäftsberichts lieferte uns Nintendo neue Verkaufszahlen zur Switch. Wie der Konzern bekannt gab, verkaufte sich das System bis Ende September 2023 132,46 Millionen Mal. Damit nähert sich der Konsolen-Handheld-Hybrid mit großen Schritten den erfolgreichsten Systemen aller Zeiten. Dem Nintendo DS mit 154 Millionen und der PS2 mit 155 Millionen abgesetzten Einheiten.

Offen ist weiterhin die Frage, wann Nintendo den Nachfolger der Switch offiziell ankündigen beziehungsweise präsentieren wird. Unbestätigten Berichten zufolge könnte die Präsentation des Switch-Nachfolgers im Frühjahr 2024 über die Bühne gehen. Mit der Markteinführung sei demnach in der zweiten Jahreshälfte 2024 zu rechnen.

Analysten zufolge habe Nintendo aus den Lieferengpässen der PS5 beziehungsweise der Xbox Series X/S entsprechende Lehren gezogen und möchte garantieren, dass zum Launch des Switch-Nachfolgers ausreichend Konsolen zur Verfügung stehen, um die weltweite Nachfrage zu befriedigen.

Weitere Meldungen zum Thema:

Nintendo selbst äußerte sich zu den Gerüchten um den Launch des Switch-Nachfolgers bisher zwar nicht, wies kürzlich aber zumindest darauf hin, dass die Berichte um eine Präsentation auf der Gamescom 2023 „nicht den Tatsachen entsprechen“.

A #NintendoSwitch – OLED Model bundle including #MarioKart 8 Deluxe and a 3-month individual #NintendoSwitchOnline membership will be available at selected retailers from 20/11! pic.twitter.com/nGvp4dZUJN — Nintendo of Europe (@NintendoEurope) November 14, 2023

Weitere Meldungen zu Nintendo Switch.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren