Switch 2: Präsentation auf der Gamescom 2023? Nintendo bezieht Stellung zu den Gerüchten

Kurz nach der diesjährigen Gamescom wiesen gleich mehrere Quellen darauf hin, dass Nintendo den Nachfolger der Switch auf der Messe hinter verschlossenen Türen präsentierte. Unter anderem sprachen die Quellen hier von einer technisch aufpolierten Version des Open-World-Hits „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“, die die technischen Stärken des neuen Systems unter Beweis stellte.

Anlässlich des Abschlusses der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2023/2024 veröffentlichte Nintendo nicht nur aktuelle Verkaufszahlen. Darüber hinaus ging Nintendos Präsident Shuntarō Furukawa laut der japanischen Publikation Mainichi auf die Gerüchte um eine mögliche Präsentation des Switch-Nachfolgers auf der Gamescom 2023 ein.

Die Berichte, die von mehreren Websites wie Eurogamer gestützt wurden, dementierte Furukawa und bezeichnete diese als „ungenau“. Selbiges gilt übrigens für die Meldung, dass sich eine Delegation von Nintendo bereits 2022 mit Activision traf, um über den Nachfolger der Switch zu sprechen.

Auch diese Berichte sind laut Furukawa nicht zutreffend.

Furukawa kommentiert ein kürzlich eingereichtes Patent

Ein weiteres Thema, zu dem sich der Präsident von Nintendo laut Mainichi äußerte, ist ein kürzlich eingereichtes Patent des Unternehmens. Dieses beschrieb ein System mit zwei Bildschirmen, das ein wenig an die Nintendo DS-Familie erinnerte. Diesbezüglich wurde Nintendos Präsident wie folgt zitiert: „Wir sind uns bewusst, dass Patentinformationen bei Antragstellung veröffentlicht werden. Dies bedeutet jedoch nicht zwangsläufig, dass sie in zukünftigen Produkten vorkommen werden.“

Wann im Endeffekt mit der offiziellen Enthüllung des Switch-Nachfolgers zu rechnen ist, lässt Nintendo weiter offen. Unbestätigten Meldungen zufolge sollen erste Entwickler und Publisher allerdings schon in den Genuss der passenden Dev-Kits gekommen sein. Des Weiteren gehen Analysten von einem Launch in der zweiten Jahreshälfte 2024 aus.

Demnach soll Nintendo aus den Lieferengpässen der PS5 beziehungsweise der Xbox Series X/S entsprechende Lehren gezogen haben und das Ziel verfolgen, bei der neuen Konsole des Unternehmens mit ausreichend Einheiten zu starten.

Sollte Nintendo endlich konkrete Details zum Nachfolger der Switch nennen, erfahrt ihr es bei uns natürlich sofort.

