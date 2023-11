Infinity Ward: Noch mehr Call of Duty? Studio expandiert weiter

Nachdem es in der Videospielbranche in diesem Jahr zu weitreichenden Entlassungen kam, rüstet Infinity Ward weiter auf. Eine neue Niederlassung in Austin soll die “Call of Duty”-Reihe stärken.

Activision fährt seit Jahren Milliardenumsätze ein. Allerdings werden diese vorrangig von einer einzelnen Marke erwirtschaftet: “Call of Duty” ist die mit Abstand erfolgreichste Franchise der Sparte, während Blizzard und King das Portfolio mit “Diablo”, „Overwatch“, “Candy Crush” und Co erweitern.

Nach der Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft bleibt abzuwarten, ob einst erfolgreiche Activision-Marken wieder gestärkt werden – vor allem nach dem ernüchternden “Call of Duty: Modern Warfare 3″, das mit einem Metascore von 55 und einem User-Score von 1,7 den Eindruck erweckt, dass die Reihe eine Pause benötigt.

Es scheint allerdings, dass “Call of Duty” künftig noch mehr Gewicht erhält. Darauf lässt die Gründung eines neuen Studios schließen.

Modern Warfare-Macher bestätigt neue Niederlassung

Infinity Ward, das erfolgreichste Studio hinter der “Call of Duty”-Reihe, rüstet weiter auf. Im texanischen Austin wurde eine neue Niederlassung eröffnet, mit der die Entwicklerfähigkeiten gestärkt werden sollen.

Die Bestätigung erfolgte über eine Stellenanzeige, in der Infinity Ward einen „erfahrenen UI-Ingenieur“ sucht, der sich im neuen Studio dem “Call of Duty”-Team anschließen soll.

“Infinity Ward hat in Austin ein brandneues Studio eröffnet”, heißt es in der Stellenbeschreibung. “Das Studio wird an der Entwicklung neuer und innovativer Erfahrungen für Call of Duty arbeiten und hochmoderne Technologien entwickeln, um diese zu unterstützen.”

Die neue Niederlassung biete ein “sicheres, vertrauensvolles und ermächtigendes Umfeld, in dem man seiner Kreativität freien Lauf lassen” könne. Gemeinsames Ziel sei es, “etwas Außergewöhnliches zu schaffen”.

Activision selbst verwies zuletzt auf 15 Studios, die an der “Call of Duty”-Reihe arbeiten. Dazu gehören Activision Central Design, Activision Localization Dublin, Activision QA, Activision Shanghai Studio, Beenox, Demonware, Digital Legends Entertainment, High Moon Studios, Infinity Ward, Raven Software, Sledgehammer Games, Solid State Studios, Team Ricochet, Toys for Bob und Treyarch.

Einige Studios verfügen über mehrere Niederlassungen. So schreibt Infinity Ward neuerdings auf der eigenen Webseite: „Wir haben unseren Sitz in Woodland Hills, Kalifornien, in der Nähe von Los Angeles und verfügen über Niederlassungen in Polen, Mexiko und unser neuestes Büro in Austin, Texas.“

Schon im Laufe des Jahres etablierte Infinity Ward in Spanien ein neues Team, das fortan mit dem “Call of Duty: Warzone Mobile”-Entwickler Digital Legends zusammenarbeitet.

„Wir bauen dieses neue Team auf, das die unglaublichen Talente hier in Spanien nutzen wird, um sich ausschließlich auf die Erstellung von branchenführender Kunst in Next-Gen-Qualität für die Franchise zu konzentrieren“, hieß es dazu.

Infinity Ward ist der Schöpfer der “Call of Duty”-Reihe und steuerte in den vergangenen Jahren die besonders erfolgreichen “Modern Warfare”-Teile bei. Das zuletzt veröffentlichte “Call of Duty: Modern Warfare 3” entstand hingegen hauptsächlich bei Sledgehammer Games. Hilfe gab es von Treyarch, Infinity Ward, Beenox, Raven Software, High Moon Studios, Activision Central Tech, Activision Shanghai und Toys for Bob.

