The Division Heartland: Release-Termin in greifbarer Nähe? Hinweis auf baldigen Launch

Die Ankündigung von „The Division Heartland“ liegt schon mehr als zwei Jahre zurück. Sie erfolgte im Mai 2021. Doch auf die Veröffentlichung des Shooters warten Spieler nach wie vor. Ein neuer Hinweis könnte jedoch darauf hindeuten, dass sich die Dinge dem Finale nähern.

So wurde der Free-to-Play-Extraktions-Shooter in Taiwan eingestuft, was für den PC als auch für die Konsolen der aktuellen und vorherigen Generation gilt. Es deutet darauf hin, dass der “Division”-Ableger kurz vor der Veröffentlichung steht, da die Altersfreigaben für Spiele normalerweise in den späten Entwicklungsphasen erfolgen.

Noch kein Termin für The Division Heartland

“The Division Heartland” hat bislang kein Veröffentlichungsdatum erhalten und wurde in Ubisofts neuestem Quartalsfinanzbericht nicht als eines der Spiele genannt, die im laufenden Geschäftsjahr veröffentlicht werden.

Das bedeutet, dass das Spiel frühestens nach dem 31. März 2024 erscheinen wird. Aufgrund des nahenden Jahreswechsels wäre es im besten Fall eine Wartezeit von nur noch wenigen Monaten.

“The Division Heartland” ist ein kostenloser Action-Shooter, der in einer fiktiven ländlichen Kleinstadt im Zentrum der Vereinigten Staaten spielt. Spieler schlüpfen in die Rolle eines von sechs ausgebildeten Agents der Division, die dem Notruf gefolgt sind und nun das sich stetig verändernde Mysterium dieser Gemeinschaft während einer Krise aufdecken müssen.

Prince of Persia: Es geht endlich voran – Ubisoft liefert Status-Update zum Remake

Tagsüber erkunden Spieler die Umgebung, erreichen wichtige Ziele und suchen nach Materialien und Vorräten. Dabei tauchen allerhand Gegner auf. Sobald es dunkel wird, steigt die Schwierigkeit und neue Feinde kommen hinzu. Letztendlich gilt es, sich gegen NPCs und feindlich gesinnte Spieler zur Wehr zu setzen.

Zuletzt wurde im April eine Gameplay-Vorschau mit weiteren Informationen zu “The Division Heartland” veröffentlicht. Anschauen könnt ihr sie euch hier.

The Division 3 ebenfalls bestätigt

Im September gab Ubisoft ebenfalls bekannt, dass bei Massive Entertainment die Entwicklung von “The Division 3” begonnen hat:

The Division 3: Ubisoft kündigt Entwicklung an und belässt es dabei

Weitere Einzelheiten liegen zu „The Division 3“ noch nicht vor. Zunächst dürfte sich Ubisoft auf die Vermarktung von “The Division Heartland” konzentrieren.

Das erste “The Division” kam im März 2016 für PC, PS4 und Xbox One auf den Markt, bevor im März 2019 ein weiteres Spiel folgte. Beide Shooter erfreuten sich großer Beliebtheit.

Weitere Meldungen zu The Division Heartland.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren