Dragon’s Dogma 2: Capcom bestätigt – Hier wird der Releasetermin enthüllt

Am heutigen Dienstag Abend liefert uns Capcom endlich einen ausführlichen Blick auf die spielerische Umsetzung des Fantasy-Rollenspiels „Dragon’s Dogma 2“.

So wird heute Abend ein Gameplay-Showcase veröffentlicht, der uns 15 Minuten frischer Eindrücke und Details liefern wird. Wie Capcom kurz vor der Veröffentlichung des Showcase bekannt gab, wird es dabei allerdings nicht bleiben. Stattdessen soll das Event zudem genutzt werden, um den Releasetermin von „Dragon’s Dogma 2“ zu verkünden.

Spekuliert wird, dass der Nachfolger am 22. März 2024 erscheint. Diesen Termin nannte zumindest die Pan European Game Information (kurz: PEGI) im Zuge einer Altersfreigabe, mit der „Dragon’s Dogma 2“ das „Ab 18 Jahren“-Siegel spendiert bekam.

Ob sich die Angaben der PEGI bewahrheiten, erfahren wir heute Abend ab 22 Uhr unserer Zeit.

Wie die Entwickler von Capcom schon kurz nach der offiziellen Ankündigung von „Dragon’s Dogma 2“ bekannt gaben, dürfen wir uns im Nachfolger auf eine Spielwelt freuen, die deutlich größer ausfällt als ihr Pendant aus dem Vorgänger. Des Weiteren wird es zu einer Rückkehr beliebter Features aus dem Erstling kommen.

Zum einen haben wir es hier natürlich mit dem Pawn-System zu tun. Dieses versetzt euch in die Lage, einen eigenen Begleiter zu erschaffen, der euch auf eurem Abenteuer begleitet. Zu den Besonderheiten des Systems gehört die Tatsache, dass andere Spielerinnen und Spieler euren Begleiter ausleihen können. Dadurch entwickelt euer Pawn sein Wissen im Kampf oder bezüglich der Spielwelt beziehungsweise der Quests weiter und wird so zu einer wertvollen Hilfe.

Des Weiteren werden die Zielkristalle und Reisesteine ein Comeback feiern. Mit den Zielkristallen könnt ihr Portale in der Spielwelt erschaffen, die es euch ermöglichen, euch mittels der Schnellreise durch die Welt des Rollenspiels zu bewegen.

„Dragon’s Dogma 2“ befindet sich für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S in Entwicklung.

