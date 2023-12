The Last Of Us Part 3: Sprecher von Tommy Miller hat vollstes Vertrauen in Neil Druckmann

The Last Of Us Part 3:

Nach wie vor lässt die offizielle Ankündigung von "The Last of Us: Part 3" auf sich warten. Dies hielt Jeffrey Pierce, die Synchronstimme hinter dem Charakter Tommy Miller, allerdings nicht davon ab, Naughty Dogs Neil Druckmann bezüglich des Nachfolgers schon jetzt sein Vertrauen auszusprechen.

Auch wenn sich die Hinweise auf einen möglichen Nachfolger in den letzten Monaten zu verdichten schienen, lässt die offizielle Ankündigung von „The Last of Us: Part 3“ weiterhin auf sich warten.

Wie Jeffrey Pierce, die englischsprachige Synchronstimme hinter dem Charakter Tommy Miller, auf Nachfrage einräumte, verfügt auch er noch nicht über genauere Informationen zu „The Last of Us: Part 3“. Selbiges gilt für ein mögliches Skript zum heiß erwarteten Nachfolger. Dies hielt Pierce allerdings nicht davon ab, Neil Druckmann bezüglich des Sequels schon jetzt sein volles Vertrauen auszusprechen.

„Zu diesem Zeitpunkt hat das in keiner Weise begonnen. Zumindest nicht, dass ich davon wüsste. Und ich würde es hassen, mir Erwartungen darüber zu setzen, was es sein könnte, um dann festzustellen, dass es etwas völlig anderes ist“, kommentierte Pierce die Arbeiten am Nachfolger.

„Ich werde darauf vertrauen, dass, wenn Neil mir ein Drehbuch übergibt, es perfekt sein wird. Denn so war es bisher immer. Und wenn das passiert und ich nach The Last of Us: Part 3 gefragt werde, muss ich sagen, ich habe keine Ahnung, wovon Sie sprechen.“

Fokus liegt auf dem Remaster von The Last of Us: Part 2

Im August bestätigte Druckmann über sein offizielles Instagram-Profil, dass er beim nächsten großen PS5-Projekt von Naughty Dog sowohl als Director als auch als Autor fungieren wird. Ob sich hinter dem Ganzen in der Tat „The Last of Us: Part 3“ oder nicht doch ein anderer Titel versteckt, ließ Druckmann offen.

Bis wir mehr zum nächsten Titel von Naughty Dog erfahren, wird wohl noch ein wenig Zeit ins Land gehen. Laut dem Studio liegt der Fokus nämlich erst einmal auf dem PS5-Remaster zu „The Last of Us: Part 2“, das im Januar 2024 erscheint. Zudem wies Druckmann vor wenigen Tagen darauf hin, das Naughty Dog abseits der Neuauflage noch „weitere Projekte in Arbeit hat“.

„The Last of Us ist offensichtlich eine Welt, die ich sehr liebe und von der ich weiß, dass unser Studio und die Fans das auch tun. Aber ich habe im Moment nichts zur Zukunft der Serie zu sagen, abgesehen von unserem Fokus auf The Last of Us Part 2 Remastered“, führte Druckmann aus.

Weitere Meldungen zu The Last of Us: Part 3:

Im Sommer wies der bekannte Leaker „ViewAnon“ darauf hin, dass das Motion-Capturing und die Tonaufnahmen von „The Last of Us: Part 3“ in diesem Jahr anlaufen sollten. Passend dazu tauchte ein vermeintlicher Story-Leak auf, in dem die Rede davon war, dass Ellie auch im Nachfolger eine wichtige Rolle spielen wird.

Gerüchte, die von Naughty Dog weder kommentiert noch bestätigt wurden.

