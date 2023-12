PlayStation Wrap-Up 2023: Euer persönlicher Jahresrückblick ist verfügbar

Wie verlief euer PlayStation-Jahr 2023? Mit einem Jahresrückblick könnt ihr nachvollziehen, wie viel Zeit ihr in diesem Jahr in die Spiele investiert habt.

Das Jahr 2023 neigt sich dem Ende zu und auf PlayStation konnte man sich mit einer Vielzahl an Highlights beschäftigen. Neben dem Fantasy-Rollenspiel „Baldur’s Gate 3“ sind auch das Superhelden-Abenteuer „Marvel’s Spider-Man 2“, „Street Fighter 6“, „Diablo 4“, „Final Fantasy XVI“, „Star Wars: Jedi Survivor“ und viel mehr erschienen.

2023 aus PlayStation-Sicht

Um die letzten 12 Monate noch einmal Revue passieren zu lassen, kann man am PlayStation Wrap-Up teilnehmen und sich anzeigen lassen, welche Spiele einen in diesem Kalenderjahr begleitet haben.

Meldet euch dafür auf der offiziellen Seite für den PlayStation Jahresrückblick an. Daraufhin wird euch angezeigt, mit welchen Spielen ihr am meisten Zeit verbracht habt und welche Titel den jeweiligen Monat dominiert haben. Selbstverständlich wird nicht vernachlässigt, wie viele Trophäen ihr gesammelt habt.

Im Weiteren heißt es: „Ihr könnt auch einen einmaligen Avatar sowie ein digitales PlayStation Stars-Sammlerstück einschließlich eines Marvel’s Spider-Man Spider-Bots im Rahmen des Rückblicks auf eure Erlebnisse des Jahres 2023 einlösen.“

Der Jahresrückblick steht bis zum 12. Januar 2024 zur Verfügung. Dafür werden die Daten bis dahin stets aktualisiert. Somit sollte man noch einmal zum Jahreswechsel vorbeischauen, wenn man die konkreten Zahlen wissen möchte.

Teilt uns euren Jahresrückblick in den Kommentaren mit! Welche Spiele habt ihr 2023 am meisten und vor allem auch am liebsten gespielt?

