Phantom Blade Zero: Das ambitionierte RPG meldet sich mit Trailer & News zur Demo zurück

Phantom Blade Zero:

Mit einem frisch veröffentlichten Trailer meldete sich das Rollenspiel "Phantom Blade Zero" in dieser Woche zurück. Passend dazu gibt es Neuigkeiten zur geplanten Demo.

Mit dem chinesischen Neujahresfest wird in wenigen Tagen das Jahr des Holz-Drachens eingeläutet. Ein Ereignis, das zahlreiche Studios für Events oder passende News zu ihren Spielen nutzen.

Darunter die chinesischen Entwickler von S-Game, die das nahende Neujahresfest mit einem frischen Trailer zum 2023 angekündigten Action-Rollenspiel „Phantom Blade Zero“ begehen. Der Anime-Trailer trägt den Namen „Rain and Blood“ und präsentiert uns am Ende auch wenige Sekunden neues Gameplay.

Passend zur Veröffentlichung des Trailers lieferten uns die Verantwortlichen von S-Game ein Status-Update zur geplanten Demo von „Phantom Blade Zero“. Einen konkreten Termin nannte das Studio zwar nicht, wies allerdings darauf hin, dass die versprochene Probefassung schon „bald“ erscheinen soll.

Offen ließ das Studio, welche Plattformen mit der rund 30 Minuten langen Demo versorgt werden.

Diese Werte streben die Entwickler auf der PS5 an

Kurz nach der offiziellen Ankündigung von „Phantom Blade Zero“ gaben die Entwickler von S-Game bekannt, dass die PS5-Version des Action-RPGs genau wie ihr PC-Pendant mit einer Ray-Tracing-Unterstützung versehen wird. Des Weiteren setzt S-Game auf Sonys Konsole auf zwei unterschiedliche Darstellungs-Modi.

Der Qualitäts-Modus liefert eine Darstellung in 4K und 30FPS. Sind euch 60 Bilder die Sekunde wichtig, dann kommt ihr beim Performance-Modus auf eure Kosten. Dieser erkauft sich die Darstellung in 60FPS allerdings mit einer reduzierten nativen Auflösung. In diesem Fall 2K, die anschließend auf ein 4K-Bild hochskaliert werden.

Komplett in Stein gemeißelt sind die angegebenen Werte des Qualitäts-Modus laut S-Games aber noch nicht. Stattdessen ergänzten die Macher: „Unser Team sucht aktiv nach Möglichkeiten, 4K bei 60 FPS auf der PS5 oder zumindest stabile 45 bis 50 FPS zu erreichen, um den Spielern das bestmögliche Spielerlebnis zu bieten.“

Die Handlung von „Phantom Blade Zero“ basiert auf der chinesischen Wuxia-Kultur und erzählt die Geschichte des Protagonisten und Elite-Assassinen Soul. Soul hat nur noch 66 Tage zu leben und tritt einen Rachefeldzug gegen den Orden an, der ihn mit diesem tödlichen Fluch belegte.

Spielerisch verspricht S-Game mit „Phantom Blade Zero“ eine düstere Action-Rollenspiel-Erfahrung, die sich vor allem durch die spannende Geschichte und das schnelle wie strategische Kampfsystem definiert.

„Phantom Blade Zero“ erscheint zu einem bisher nicht näher genannten Termin für die PS5 und den PC.

Weitere Meldungen zu Phantom Blade Zero.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren