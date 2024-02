Nehmt mein Geld: Retro-Hüllen für PS5-Spiele begeistern Spieler

Spielehüllen sahen in der PS1-Generation noch anders aus als in den folgenden Jahren. Ein Reddit-User vereinte den klassischen Look mit PS5-Spielen und erntete Zustimmung.

Spielehüllen haben sich in den vergangenen Jahrzehnten verändert. Mit der PS2 setzte Sony auf das mit DVDs etablierte Format, später auf Blu-ray-Hüllen.

In der vorangegangenen PS1-Generation war es ein nahezu quadratisches Format, das auch heute noch für Musik-CDs etabliert ist. Der obere Teil des Covers zeigt das Logo und ein Bild des jeweiligen Games. Der untere Teil wurde für den prägnanten PlayStation-Schriftzug reserviert.

Doch was wäre, wenn Sony auch bei PS5-Spielen noch auf das ursprüngliche Hüllenformat setzen würde? Ein Reddit-User wollte es genauer wissen und brachte beide Generationen zusammen.

Marvels-Spider-Man 2 und mehr im Retro-Look

Für seine Fan-Kreationen nutzte der Reddit-User aktuelle Spiele wie “Assassin’s Creed Mirage”, “Avatar: Frontiers of Pandora“ und “Marvel’s Spider-Man 2”.

Die Cover wurden an das Design der PS1-Hüllen angepasst und um die typischen Logos ergänzt. Anschauen könnt ihr euch das Werk nachfolgend bzw. direkt auf Reddit.

Später folgte eine Retro-Version auf Basis von “God of War Ragnarök”. Und auch “The Last of Us” sowie der Nachfolger blieben nicht verschont.

Viele Reddit-User zeigten sich von den Retro-Versionen der Hüllen aktueller Spiele ziemlich angetan. “Shut up and take my money”, lautet der erste Kommentar in Meme-Form. Ein anderer: “Ich würde sie auf jeden Fall kaufen, um meine aktuellen Spiele neu zu gestalten.” Andere User kommentierten ähnlich.

Ein weiterer Leser merkte an, dass die Verwendung des klassischen Logos von Ubisoft dem Entwurf mehr Authentizität verliehen hätte. Tatsächlich sah es in der PS1-Generation noch anders aus.

Doch was haltet ihr von den Entwürfen? Würdet ihr PS5-Spiele lieber in PS1-Hüllen sehen? Oder zieht ihr die mittlerweile gängigen Formate vor?

PS1 vs. PS5: Welche Spielehüllen gefallen euch besser? PS1-Hüllen

Mir gefallen beide Varianten gut

PS5-Hüllen Ergebnisse Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser. PS1-Hüllen 57%, 143 votes 143 votes 57% 143 votes - 57% of all votes

Mir gefallen beide Varianten gut 22%, 56 votes 56 votes 22% 56 votes - 22% of all votes

PS5-Hüllen 20%, 51 vote 51 vote 20% 51 vote - 20% of all votes Abstimmungen insgesamt: 250 × Von deiner IP-Adresse wurde bereits abgestimmt. Von deiner IP-Adresse wurde bereits abgestimmt. PS1-Hüllen

Mir gefallen beide Varianten gut

PS5-Hüllen × Von deiner IP-Adresse wurde bereits abgestimmt. Von deiner IP-Adresse wurde bereits abgestimmt. Ergebnisse

Und noch eine jüngst wiederentdeckte Anekdote aus der Vergangenheit: In der PS2-Ära wurden die meisten Disks mit einer silbernen Datenseite ausgeliefert, wie sie bei DVDs üblich sind. Doch es gab Ausnahmen.

Rund 200 Spiele kamen mit einer blauen Datenseite in den Verkauf. Ein großes Mysterium ist es nicht: Anhand der Farbe konnte man erkennen, welche Spiele von Sony noch eine preiswerte CD-ROM als Datenträger verwenden. In der Regel sind die PS2-Spiele auf silbernen DVDs zu finden.

Ähnliche Rückblicke dürften auch in der “PlayStation 2 Tetralogy” enthalten sein, die auf Kickstarter finanziert wird.

Weitere Meldungen zu .

Diese News im PlayStation Forum diskutieren