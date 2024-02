Silent Hill: Erscheinen weitere Klassiker für PS5?

Nachdem “Silent Hill” viele Jahre auf dem Abstellgleis war, wird die Reihe mit mehreren Spielen wiederbelebt. Dazu gehört der Free-to-Play-Horror “Silent Hill: The Short Message”, der Ende Januar veröffentlicht wurde und mit einem Metascore von 51 durchfiel.

Auch das Remake von “Silent Hill 2” soll in diesem Jahr den Markt erobern. Und es scheint, dass danach noch lange nicht Schluss ist.

Ports wären auch nett

Berichten zufolge hat sich Konami möglicherweise das Ziel gesetzt, die „Silent Hill“-Reihe auf moderne Konsolen zu portieren. Darauf deutet eine fünfteilige Dokumentation hin, die der Publisher mit dem Launch von “Silent Hill: The Short Message” herausgab.

Im vierten Teil der Reihe erklärt der Level-Designer Rika Miyatani, dass Konami einst das Team von Hexadrive kontaktiert hatte. Hexadrive ist vor allem für die Portierung älterer Spiele bekannt und half internen Entwicklern bei der Produktion von “The Short Message”.

Der Kontakt zu Hexadrive wurde offenbar gesucht, um eine mögliche Portierung der “Silent Hill”-Reihe zu besprechen. Schon zuvor trat das Studio an Konami heran und bewarb sich um die Entwicklung des “Silent Hill 2”-Remakes. Der Auftrag ging allerdings an Bloober Team.

Sechs Monate später meldete sich Konami wieder bei Hexadrive, um über “The Short Message” zu plaudern. Und dabei war offenbar noch mehr im Gespräch, wie Eurogamer berichtet.

“Alle, die an dieser Diskussion beteiligt waren, einschließlich mir selbst, waren große Silent Hill-Fans. Also kamen die Leute intern ins Gespräch und wir sagten, Ports wären auch nett, aber was wir wirklich gerne sehen würden, wäre ein Remade von Silent Hill”, so Miyatani, dessen Worte es in die Dokumentation schafften.

Während die Aussagen recht schwammig klingen, wäre es nicht der erste Versuch, die Reihe in eine neue Generation zu bringen. Während Konamis „Summer of Silent Hill“ kooperierte der Publisher im Jahr 2012 mit Hijinx Studios, um “Silent Hill 2” und “Silent Hill 3” für PS3 und Xbox 360 zu veröffentlichen. Spieler und Tester waren von der HD-Collection jedoch weniger angetan.

Zunächst steht der Launch von “Silent Hill 2” bevor. Das Horror-Remake ist für PS5 und PC in Arbeit und soll 2024 den Markt erobern. Das während der State of Play gezeigte Gameplay-Material konnte aufgrund der actionreichen Ausrichtung nicht alle Fans überzeugen. Allerdings ist es wohlgemerkt ein Combat-Trailer.

