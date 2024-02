PS5 Firmware: System-Update mit DualSense-Verbesserungen und Share-Screen-Erweiterung angekündigt

Das nächste System-Update der PS5 befindet sich in der Vorbereitung. Beta-Teilnehmer dürfen die neuen Funktionen zuerst testen. Doch welche Features sind dabei?

Sony hat für die PS5 ein neues System-Update angekündigt, das bald erscheinen soll. Zunächst findet innerhalb einer Beta-Phase ein Test der Funktionen statt.

Im Vorfeld gewährt eine Vorschau auf dem PlayStation Blog einen Ausblick auf die Features und Ergänzungen, die ein Teil des PS5-Systems werden.

Änderungen an den DualSense-Funktionen

In der Vorschau auf die kommenden Neuerungen beschreibt Sony Verbesserungen und Änderungen an der integrierte Mikrofon- und Lautsprecher-Funktion des DualSense-Controllers, was die Edge-Version einschließt.

Verbesserungen der Controller-Lautsprecher: Sie können fortan eine höhere Lautstärke erzeugen, sodass Spieler bei der Nutzung Spielgeräusche und Voice-Chat-Audio deutlicher hören.

Verbesserte Geräuschunterdrückung: Die Qualität der Mikrofonaufnahmen des Controllers wurde mit KI-Hilfe optimiert. Die Unterdrückung von Hintergrundgeräuschen wie Tastendrücke und Spielaudio sollen das Voice-Chat-Erlebnis erheblich verbessern.

Um mit dem Controllermikrofon eine verbesserte Audio-Qualität zu erreichen, müssen Teilnehmer die Beta-Version der Systemsoftware installieren und die Gerätesoftware des Controllers aktualisieren.

Sony weist darauf hin, dass der Ton der Controller-Lautsprecher nach der Aktualisierung lauter wirken kann. Im Control-Center der PS5 ist eine Reduzierung möglich.

Änderungen an den Share-Screen-Interaktionen

Spieler, die den Share-Screen-Modus der PS5 im Vollbildmodus verfolgen, können fortan Zeiger und Emoji-Reaktionen verwenden, um mit dem Gameplay des Gastgebers zu interagieren.

Zuschauer sind in der Lage, einen Zeiger zu bewegen, einen Ping zu senden oder eine Linie auf dem geteilten Bildschirm zu zeichnen, um bestimmte Objekte oder Bereiche zu markieren und den Host-Spieler genauer zu führen.

Dabei ist es möglich, Emoji-basierte Reaktionen auf den Bildschirm des Gastgebers zu senden, um ihn visuell zu ermutigen und seine Aktionen zu feiern.

Die Bildschirmfreigabe wird um neue Funktionen erweitert.

Die neue Funktion ist standardmäßig aktiviert, kann jedoch vom Gastgeber in den Einstellungen für die Freigabe des Bildschirms deaktiviert werden. Für die Beta-Phase gilt: Sowohl der Veranstalter als auch der Zuschauer müssen am PS5-Testprogramm teilnehmen, um die neue Funktion nutzen zu können.

Die dritte Neuerung betrifft die Helligkeit der PS5-Power-Kontrollleuchte, die dreistufig angepasst werden darf. Das erfolgt über [Einstellungen] > [System] > [Signalton und Beleuchtung] und [Helligkeit].

Die Power-Leuchte kann fortan gedimmt werden.

Zunächst muss die Beta-Phase abgeschlossen werden. Teilnehmen daran dürfen ausgesuchte Spieler in bestimmten Ländern, darunter Deutschland. Berechtigte Personen erhalten, sobald der Download bereit ist, eine Mail mit weiteren Anweisungen.

Die finale Version der neuen PS5-Firmware lässt länger auf sich warten und soll in den “kommenden Monaten weltweit” veröffentlicht werden.

Sony weist darauf hin, dass einige Funktionen, die während der Beta-Phase zur Verfügung stehen, möglicherweise kein Teil der endgültigen Version werden. Ebenfalls sind im Verlauf der Testphase “erhebliche Änderungen“ möglich.

