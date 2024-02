Stellar Blade: Macher erklären, warum das PS5-Action-RPG eine halboffene Spielwelt bietet

Vor wenigen Tagen konnten wir ein Interview mit zwei Verantwortlichen des Entwicklerstudios Shift Up führen. Währenddessen haben uns die beiden Macher des PlayStation 5-Exklusivspiels verraten, warum sie sich bei Action-RPG für eine halboffene Spielwelt entschieden haben.

Mit „Stellar Blade“ erscheint in rund zweieinhalb Monaten eines der meisterwarteten PlayStation 5-Exklusivspiele des noch jungen Jahres. Kürzlich hatten wir die Gelegenheit, uns mit zwei Machern des Action-RPGs, genauer Game Director Hyung-Tae Kim und Technical Director Dong-Gi Lee, über den Titel unterhalten zu können. Während unseres Gesprächs ging es unter anderem auch darum, warum sich Entwicklerstudio Shift Up für eine halboffene Spielwelt entschieden hat.

Genauer wollten wir von unseren beiden Gesprächspartnern wissen, was für sie letztendlich gegen eine lineare Spielerfahrung und gegen vollumfängliche Open-World gesprochen habe. Kim Nim erklärte uns diesbezüglich, dass das Action-Rollenspiel anfangs ein ziemlich geradliniges Abenteuer sein werde. Dies soll sich jedoch ändern, sobald Spieler und Spielerinnen in der Stadt Xion ankommen. Ab diesem Punkt „erlebt man einen anderen Teil der halboffenen Welt“.

Stellar Blade sollte auf kein einzelnes Genre beschränkt sein

Von der halboffenen Spielwelt in Xion könnten Spieler und Spielerinnen dann wieder „zu lineareren Formen des Spiels zurückkehren, aber man erlebt verschiedene Varianten davon.“ Anschließend fügt Hyung-Tae Kim noch hinzu, „wenn es um erzählerische Spiele geht, könnte eine komplett offene Welt schwierig sein, denn damit die Erzählung im Mittelpunkt steht, braucht man einige lineare Elemente darin.“

Danach fügte Lee Nim noch hinzu, dass die Macher sich bei „Stellar Blade“ nicht auf ein einzelnes Genre festlegen wollten. Stattdessen war der Plan, „alles in einem ausgewogenen Verhältnis kombinieren und das alles zeigen. Und all das war dank der wirklich schnellen Ladefunktionen der PlayStation möglich. So kann man das im Spiel alles nahtlos erleben.“

Darüber hinaus habe es noch ein weiteres Argument gegeben, das letztendlich gegen eine lineare Spielerfahrung beim Action-RPG gesprochen habe. Laut Dong-Gi Lee würde „man sich bei einem zu linearen Spiel manchmal zu sehr auf die Koordination eines einzigen Elements“ konzentrieren.

Deshalb hätten die Macher letztendlich die Stadt Xion in Eves Abenteuer integriert: „Dann kann man eine Pause einlegen, um die Aufmerksamkeit des Spielers zu steuern, und dann kann man von dort aus auf andere Teile des Spiels übergehen.“

„Stellar Blade“ erscheint am 26. April 2024 exklusiv für die PlayStation 5.

