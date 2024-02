Stellar Blade: Macher bestätigen drei Grafikmodi für das PS5-Action-RPG

Kürzlich hatten wir die Chance, mit Game Director Hyung-Tae Kim und Technical Director Dong-Gi Lee von Entwicklerstudio Shift Up über ihr kommenden PS5-Action-RPG „Stellar Blade“ zu sprechen. Während unseres Interviews haben uns die beiden Macher einen genaueren Einblick in ihr neues Werk gegeben. Unter anderem haben wir mit ihnen über die Grafikmodi des Games gesprochen, von denen es insgesamt drei Stück geben wird.

Zunächst haben wir unsere zwei Interviewpartner genau danach gefragt, nämlich ob ihr Spiel auf der PlayStation 5 womöglich einen Leistungs- und einen Qualitätsmodus liefern wird. Tatsächlich soll es beide Modi plus eine weitere Option geben, auf die sich Spieler freuen dürfen.

Erlebt Auflösung, Performance und Ausgewogen mit Eve

Zunächst entgegnete Kim Nim auf unsere Frage, dass „Stellar Blade“ mit 60 FPS erstellt worden sei, „sodass man durch den Performance-Modus sehr flüssige Action erleben kann, auch in 4K“. Sein Kollege Lee Nim ging anschließend mit seiner Antwort etwas näher uns Detail. Im Performance-Modus flimmert die blitzschnelle Action mit Protagonistin Eve in 60 FPS über den Bildschirm, „so dass ihr ein angenehmes Gameplay erfahren könnt“.

Danach führte der Technical Director bei Shift Up aus, dass ebenfalls ein Auflösungs-Modus im Action-RPG enthalten sein wird. In diesem sollen Spieler und Spielerinnen den Titel „in 4K genießen“ können. Abschließend ergänzte Lee Nim noch, dass es einen Ausgewogen-Modus, also gewissermaßen einen „Balance Mode“ geben wird. In diesem strebt das Entwicklerstudio „ein Gleichgewicht zwischen den beiden vorherigen Modi“ an.

Im Rahmen der jüngsten State of Play-Ausgabe gingen die Verantwortlichen im Rahmen eines sechsminütigen Videos näher auf „Stellar Blade“ ein und gewährten ausführliche Einblicke in die Story, die halboffene Spielwelt sowie das Kampfsystem. Im Rahmen der Präsentation haben wir beispielsweise erfahren, dass Eve mit der Mission zur Erde geschickt wird, diese für die Menschheit zurückzuerobern. Eine Station auf ihrer Reise wird die Stadt Xion sein.

„Stellar Blade“ erscheint am 26. April 2024 exklusiv für die PlayStation 5.

