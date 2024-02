Stellar Blade: Entwickler nennen Spielzeit und die Gründe für die Verschiebung

In einem aktuellen Interview sprach Game Director Kim Hyeong-tae zum einen über den Umfang des im April erscheinenden Action-Titels "Stellar Blade". Zudem ging der Director noch einmal auf die Gründe ein, die zur Verschiebung in das Jahr 2024 führten.

In der letzten Woche stellten uns die Entwickler von Shift Up den vielversprechenden Action-Titel „Stellar Blade“ ausführlich vor. Ergänzend zu der Präsentation nannte Game Director Kim Hyeong-tae in diversen Interviews weitere Details zum Abenteuer der Protagonistin Eve.

Im Gespräch mit Ruliweb sprach der Game Director beispielsweise über den Umfang von „Stellar Blade. Wie Kim Hyeong-tae ausführte, wird uns alleine die Kampagne beziehungsweise Hauptgeschichte etwa 25 Stunden beschäftigen. Möchtet ihr wirklich alles sehen und sämtliche Geheimnisse der Spielwelt lüften, könnt ihr laut dem Game Director bis zu 50 Stunden einplanen.

„Die Spielzeit wird voraussichtlich etwa 25 Stunden für die Hauptgeschichte und 30 bis 50 Stunden für alle sammelbaren Elemente betragen“, heißt es zum Umfang von „Stellar Blade“.

Bezüglich der Verschiebung auf das Jahr 2024 ergänzte Kim Hyeong-tae, dass diese ausschließlich auf den zusätzlichen Feinschliff zurückzuführen war: „Es ist nicht so, dass während des Inspektionsprozesses Probleme entdeckt wurden. Die Veröffentlichung verzögerte sich stattdessen aufgrund des Polierprozesses etwas.“

Entwickler ließen sich von bekannten Namen inspirieren

Im Laufe der Woche sprach Kim Hyeong-tae bereits über die verschiedenen Titel, von denen sich sein Team bei den Arbeiten an „Stellar Blade“ inspirieren ließ. Laut dem Game Director führte beispielsweise Platinum Games‘ „NieR: Automata“ zum Wunsch, einen Titel wie „Stellar Blade“ zu entwickeln.

Welche Titel sonst noch Einfluss auf den Entstehungsprozess nahmen, verraten wir euch hier. In „Stellar Blade“ schlüpfen wir in die Rolle der jungen Eve, die sich auf ein Abenteuer begibt, in dem es um nicht mehr als den Fortbestand der Menschheit geht.

„Erlebe brandheiße Kämpfe und eine Story mit überraschenden Wendungen, während du die Mysterien rund um den Niedergang der Erde enträtselst“, so die offizielle Beschreibung weiter.

Nach der Verschiebung auf das laufende Jahr ist „Stellar Blade“ mittlerweile für eine Veröffentlichung am 26. April 2024 vorgesehen. Neben der obligatorischen Standard-Ausgabe, deren Preis bei 79,99 Euro liegt, erscheint pünktlich zum Release des Action-Titels eine digitale Deluxe Edition.

Zum Preis von 89,99 Euro bietet diese diverse Extras wie 5.000 Einheiten der Ingame-Währung Gold, 2.000SP-EXP oder exklusive digitale Extras.

