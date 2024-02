Stellar Blade: NieR Automata und mehr – Game Director nennt seine Inspirationsquellen

Im Interview mit der japanischen Famitsu sprachen die Entwickler von Shift Up über ihre Inspirationsquellen. Laut dem Studio hatten gleich mehrere erfolgreiche Titel Einfluss auf das Konzept von "Stellar Blade".

Im Rahmen der „State of Play“ in der letzten Woche ermöglichten uns die Entwickler von Shift Up einen ausführlichen Blick auf den ambitionierten Action-Titel „Stellar Blade“.

Ergänzend zu der Präsentation ging Game Director Kim Hyung Tae im Interview mit der japanischen Famitsu auf die Arbeiten an „Stellar Blade“ und die Inspirationsquellen der Entwickler ein. Laut Kim Hyung Tae hatte vor allem Platinum Games‘ Action-Rollenspiel „NieR: Automata“ spürbaren Einfluss auf das Gameplay und das Kampfsystem von „Stellar Blade“.

„Ja. NieR: Automata war eine große treibende Kraft hinter meiner Arbeit an diesem Projekt. Dadurch wurde mir erneut klar, dass ich ein Spiel wie Stellar Blade machen wollte“, so der Game Director.

Zu seinen weiteren Inspirationsquellen führte er aus: „Außerdem ist God of War für mich als Fan einfach mein Lieblingsspiel. Es hat mich gelehrt, dass man eine riesige Welt erleben kann, ohne dass diese völlig offen ist. Ich habe mich auch von vielen anderen Titeln wie Bayonetta, Sekiro: Shadows Die Twice und Star Wars Jedi: Fallen Order inspirieren lassen.“

Das Kampfsystem wird kontinuierlich erweitert

Bezüglich des Kampfsystems von „Stellar Blade“ führte Kim Hyung Tae aus: „Wenn es um die Action geht, dann haben wir mit der Idee begonnen, dass wir alles ausdrücken wollen, was eine weibliche Figur mit einem Schwert in der Hand tun kann. […] Aber wir wollten keine einseitigen Kämpfe, in denen der Spieler einfach Fähigkeiten spammt. Daher haben wir ein Gleichgewicht geschaffen, bei dem die Bewegungen des Gegners sorgfältig eingeschätzt werden müssen.“

Laut dem verantwortlichen Game Director bietet euch „Stellar Blade“ ein Kampfsystem, das mit zunehmender Spieldauer kontinuierlich erweitert wird. Versprochen werden Fähigkeiten wie direkte Paraden, ein schnelleres Ausweichen oder die Möglichkeit, mächtige Fernkampfangriffe durchzuführen.

„Darüber hinaus gibt es einige angenehme und aufregende Aktionen sowie originelle Aktionen, die sich je nach Monster unterscheiden und die der Spieler erleben kann“, heißt es zum Kampfsystem abschließend.

Erst kürzlich nannten die Entwickler weitere Details zur Spielwelt, der Geschichte und dem Fortschritt-System von „Stellar Blade“. Alle wichtigen Informationen zu diesen Themen haben wir hier für euch zusammengefasst.

„Stellar Blade“ erscheint am 26. April 2024. Bereits ab dem morgigen Mittwoch, den 7. Februar 2024 haben interessierte Spielerinnen und Spieler die Möglichkeit, den Action-Titel vorzubestellen.

Quelle: Gematsu

