Stellar Blade: Halboffene Spielwelt und Story-Details

"Stellar Blade" war eines der großen Themen auf der jüngsten State of Play. Neben einem Trailer und dem Release-Termin ging der Game Director Hyung Tae Kim auf die Hintergrundgeschichte und Spielmechaniken ein.

Das Action-Rollenspiel “Stellar Blade” aus dem Hause Shift Up bekam während der State of Play einen Veröffentlichungstermin spendiert. Gezeigt wurde ein neuer Trailer, der mit Spielszenen aufwartet und in der verlinkten Meldung gestartet werden kann.

Darüber hinaus widmete sich der Game Director Hyung Tae Kim auf dem PlayStation Blog verschiedenen Elementen des Titels.

Im Kampf gegen die Naytibas

Im futuristischen und postapokalyptischen Szenario von “Stellar Blades” übernehmen Spieler die Rolle der Hauptfigur Eve. Gemeinsam mit ihren Kameraden vom Airborne Squad kämpft sie gegen die mysteriöse und monströse Bedrohung durch die Naytibas, die scheinbar auf Anweisung einer höheren Entität – bestehend aus einem Alpha und einem Ältesten – die Menschheit angreifen.

Adam, ein Überlebender auf der Erde, sowie Lily, ein Mitglied eines früheren Airborne Squads, stoßen als wichtige Charaktere zu Eve hinzu. Spieler werden in „Stellar Blade“ auch anderen menschlichen Überlebenden in Xion helfen. Es ist die letzte Stadt der Menschheit.

“Gemeinsam ziehen sie in den Kampf gegen die Naytibas. Unterwegs arbeitet Eves Gruppe mit den überlebenden Bürgern zusammen, die sich in der letzten menschlichen Stadt, Xion, versammelt haben”, so Hyung Tae Kim zur Gruppe.

Xion ist mit einer halboffenen Welt – bestehend aus dem Ödland und der Großen Wüste – verbunden, wo Spieler auf zahlreiche ungelöste Rätsel stoßen. “Während ihr euch in diesen weitläufigen Gebieten bewegt, werdet ihr auf unterschiedliche Personen treffen und spannende Abenteuer erleben. Dabei verfolgt ihr Eves Ziele und unterstützt gleichzeitig die Bürger von Xion“, erklärt der Game Director weiter.

„Stellar Blade“ schickt euch in ein weitläufiges Gebiet, in dem es viel zu entdecken gibt.

Eine der Aufgaben besteht darin, Hyperzellen zu sammeln, die eine immense Energiequelle sind und Xion am Leben halten. Diese Zellen befinden sich in den Feldern verstreut und Eve ist dafür zuständig, sie zu finden, um Xion wieder in seiner ursprünglichen Schönheit erstrahlen zu lassen.

Fortschrittsmechanik mit Freischaltungen

Kim ging auf dem PlayStation Blog kurz auf die Fortschrittsmechanik des Spiels und die kosmetischen Anpassungsmöglichkeiten von “Stellar Blade” ein. Dazu heißt es: “Auf ihren Abenteuern sammelt sie Gegenstände wie Exospine oder Gears ein und erhält SP EXP, die mächtige Fähigkeiten freischalten. Spieler können auch verschiedene Kosmetika wie Kostüme, Accessoires und Frisuren erwerben.“

Vorherige Meldungen zu Stellar Blade:

Versprochen wird zudem „eine große Vielfalt an Musik“ im Spiel, darunter „entspannende Melodien im Camp“ und „Musik, die die Immersion einer zerstörten Stadt einfängt“.

„Stellar Blade“ erscheint am 26. April 2024 exklusiv für PlayStation 5. Vorbestellungen sind ab dem 7. Februar möglich.

Weitere Meldungen zu .

Diese News im PlayStation Forum diskutieren