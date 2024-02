Final Fantasy VII Rebirth: Update zur Demo erscheint heute – Das wird geboten

Um euch einen Eindruck von dem zu vermitteln, was das in der nächsten Woche erscheinende Rollenspiel zu bieten hat, veröffentliche Square Enix in diesem Monat eine Demo zu „Final Fantasy VII: Rebirth“.

An dieser Stelle möchten wir euch noch einmal daran erinnern, dass Square Enix der Probefassung im Laufe des heutigen Tages ein Update spendieren wird. Dieses wird gegen 13 Uhr unserer Zeit zur Verfügung stehen. Zum einen versieht das Update die Demo von „Final Fantasy VII: Rebirth“ mit neuen Inhalten.

Die Rede ist von einem neuen Areal in der Region Junon, das ihr ab heute Mittag erkunden dürft. Darüber hinaus halten technische Verbesserungen Einzug.

Laut Square Enix dürfen wir uns auf eine überarbeitete grafische Darstellung im Performance-Modus freuen. Von den technischen Verbesserungen wird übrigens auch die Vollversion von „Final Fantasy VII: Rebirth“ profitieren.

Wie viel Spielzeit bietet das Rollenspiel?

Wie mittlerweile bekannt sein dürfte, schließt die Geschichte von „Final Fantasy VII: Rebirth“ nahtlos an die Geschehnisse des ersten Teils an. Cloud und sein bunt gemischter Trupp entkamen aus Midgar und begeben sich nun auf eine Reise über den Planten, um die durchtriebenen Pläne des ikonischen Bösewichts Sephiroth zu durchkreuzen.

Laut offiziellen Angaben wird euch alleine die Geschichte von „Final Fantasy VII: Rebirth“ bis zu 40 Stunden beschäftigen. Hinzukommen allerlei Geheimnisse und optionale Inhalte. Möchtet ihr im neuen Rollenspiel-Blockbuster von Square Enix wirklich alles sehen, könnt ihr laut den Entwicklern gut und gerne 100 Spielstunden einplanen.

Einen großen Teil des Reizes macht laut offiziellen Angaben die Rückkehr einer klassischen Weltkarte aus. So soll die offene Welt für mehr spielerische Freiheit sorgen.

„Final Fantasy VII: Rebirth“ erscheint am 29. Februar 2024 für die PS5. Solltet ihr die Demo bislang nicht gespielt haben, dann könnt ihr sie kostenlos aus dem PlayStation Store herunterladen.

Allerdings können nur Spielerinnen und Spieler mit einem aktiven PlayStation Plus-Abo den Gratis-Download in Anspruch nehmen. Solltet ihr über kein laufendes Abo verfügen, werden für die Demo 0,25 Euro fällig.

„Nach ihrer Flucht aus der dystopischen Stadt Midgar brechen Cloud und seine Freunde zu einer Reise quer über den Planeten auf. Neue Abenteuer erwarten dich in einer lebendigen, riesigen Welt. Lass dich von einem Chocobo über Grasebenen tragen und erkunde weitläufige Umgebungen“, so Square Enix zur Geschichte von „Rebirth“.

Weitere Meldungen zu Final Fantasy VII: Rebirth.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren