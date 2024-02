Supermassive: Dark Pictures-Studio bestätigt Entlassungen – Fast jeder zweite Job gefährdet?

Wie die Verantwortlichen von Supermassive Games bestätigten, wird es auch bei den "Until Dawn"- und "The Dark Pictures"-Machern zu Entlassungen kommen. Genaue Zahlen nannte das britische Studio zwar nicht, laut einem Bericht von Bloomberg sollen jedoch fast 100 Stellen gestrichen werden.

Zum Leidwesen der Betroffenen ziehen sich die Entlassungen und Einsparmaßnahmen der Studios beziehungsweise Publisher auch 2024 wie ein roter Faden durch die Videospielindustrie.

Nachdem im Laufe des Tages bereits entsprechende Gerüchte die Runde machten, bestätigten die Verantwortlichen von Supermassive Games, dass beim britischen Studio ebenfalls Stellen gestrichen werden. Konkrete Zahlen nannte das Studio in diesem Zusammenhang nicht und sprach lediglich von einer Entscheidung, die sich die Führungsetage alles Andere als leicht machte.

Gleichzeitig versicherten die Verantwortlichen, dass alles unternommen wurde, um dieses Szenario zu vermeiden. Laut einer E-Mail, die Bloomberg vorliegt, wurde die Belegschaft von Supermassive Games am Montag Morgen über die bevorstehenden Maßnahmen informiert.

Wie Bloomberg weiter berichtet, möchte das Studio knapp 90 Stellen streichen. In der E-Mail soll das Studio 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter darüber informiert haben soll, dass sie möglicherweise von den Entlassungen betroffen sind. Dies entspricht mehr als 40 Prozent der etwas mehr als 300 Angestellten starken Belegschaft.

Das Statement im Wortlaut

„Es ist kein Geheimnis, dass die Spieleindustrie derzeit vor erheblichen Herausforderungen steht. Leider bilden wir da keine Ausnahme“, kommentierte Supermassive Games die bevorstehenden Entlassungen. „Nach reiflicher Überlegung und mit tiefem Bedauern müssen wir daher eine Umstrukturierung von Supermassive Games vornehmen. Infolgedessen treten wir in eine Konsultationsphase ein, von der wir erwarten, dass sie zum Verlust einiger unserer Kollegen führen wird.“

„Diese Entscheidung haben wir nicht leichtfertig getroffen. Es wurden viele Anstrengungen unternommen, um dieses Ergebnis zu vermeiden“, so die Verantwortlichen weiter. „Wir sind uns allzu bewusst, wie verunsichernd und schwierig dieser Prozess für alle unsere Mitarbeiter sein wird und werden eng mit allen Beteiligten zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass der Prozess so respektvoll und mitfühlend wie möglich durchgeführt wird.“

„Wir sind entschlossen, unsere Anstrengungen auf unsere Kernkompetenzen und bevorstehenden Titel zu konzentrieren, um die langfristige Nachhaltigkeit des Unternehmens zu gewährleisten.“

Anfang des Monats kündigte Supermassive Games bereits interne Umstrukturierungen an. Im Zuge des Ganzen verließen die beiden Studio-Gründer Pete und Joe Samuels das Unternehmen. Als neuen CEO bestätigte das Studio Robert Henrysson. Dieser leitete in den letzten Jahren unter anderem die Geschicke der „Just Cause“-Macher der Avalanche Studios.

Aktuell arbeitet Supermassive Games an mehreren neuen Projekten. Darunter „Little Nightmares 3“ und „The Casting of Frank Stone“, einer Singleplayer-Erfahrung in der Welt von „Dead by Daylight“.

