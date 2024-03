Gravity Rush 2: Das schwerelose Abenteuer kehrt als Remaster zurück – Gerücht

Anscheinend bereitet Sony ein weiteres Remaster für die PlayStation vor. Sollte sich das im Artikel behandelte Gerücht bewahrheiten, dann kehrt "Gravity Rush 2" in modernisierter Form zurück.

Im Jahr 2017 veröffentlichte Sony Interactive Entertainment das Open-World-Action-Adventure „Gravity Rush 2“. Sieben Jahre später könnte nun ein Remaster bevorstehen, das euch Kats Abenteuer in der Schwerelosigkeit erneut erleben lässt. Genau dazu kursiert aktuell ein Gerücht im Netz.

Auf den Discord-Server von Team ALUA behauptet jemand: Sein Kumpel ist angeblich ein Spieletester, der das Remaster von „Gravity Rush 2“ gerade spielt.

Das Remaster soll in Arbeit sein und befindet sich schon in einem fortgeschrittenen Zustand. Deshalb könnte der Release schon im Spätsommer stattfinden. Erste offizielle Infos sollen im Mai kommen.

Auch PC-Spieler werden berücksichtigt

Nicht nur für die PlayStation 5 soll das „Gravity Rush 2“-Remaster herauskommen. Auch die PC-Spieler werden angeblich versorgt, jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt. Überraschend wäre das nicht, weil bisherige Neuauflagen wie „The Last of Us Part 1“ ebenfalls später für PC herauskamen. Zudem sprach Sonys Hiroki Totoki neulich von einer „aggressiven PC-Strategie„.

Die Neuauflage könnte außerdem einen „ordentlichen Fotomodus“ enthalten. Zumindest testen die Entwickler dieses Feature. Online-Inhalte wie die Dusty Tokens wurden wiederum weitgehend entfernt, sollen nur in einer „neuen kurzen Nebenquest“ eine Rolle spielen.

Ein Remaster von „Gravity Rush 2“ klingt plausibel, da sich basierend auf dieser Marke ein Film in Produktion befindet. Dieses Projekt kündigte Sony auf der CES 2024 an.

Ob eines Tages noch ein dritter Teil kommt? Das hängt wohl vom Erfolg des Remasters und der Verfilmung ab. Game Director Keiichiro Toyama bekundete jedenfalls einst sein Interesse, die Reihe fortzuführen.

Im Spiel schlüpft ihr in die Rolle von Kat, die sich einer neuen Gefahr stellen muss. Um sie zu besiegen, macht sich die Heldin erneut die Schwerkraft zunutze. Unterstützung kriegt sie dabei von ihrer ehemaligen Rivalin Raven. Die beiden erkunden eine weiträumige offene Welt, in der sich allerlei Geheimnisse tummeln.

Mit einem Metascore in Höhe von 80 Punkten wusste „Gravity Rush 2“ durchaus zu überzeugen. Der Vorgänger konnte aber nicht übertroffen werden, der drei Punkte mehr erhielt.

