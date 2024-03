Suicide Squad Kill the Justice League: 40 Prozent – Deluxe Edition schon im Angebot

Erst fünf Wochen auf dem Markt und schon im Angebot: „Suicide Squad: Kill the Justice League“ ist im PlayStation Store zum reduzierten Preis erhältlich! Jedoch gilt dies nur für die Digital Deluxe Edition, während die Standard Edition weiterhin 79,99 Euro kostet.

Satte 40 Prozent könnt ihr sparen, womit ihr statt 109,99 nur 65,99 Euro zahlt. Dieses Angebot gilt bis zum 14. März um 00:59 Uhr nach deutscher Zeit.

Hier geht es zum PS-Store-Deal: „Suicide Squad: Kill the Justice League“ für 65,99 Euro

Wie ihr seht ist die Deluxe Edition damit aktuell günstiger als die Standard-Version – 14 Euro beträgt die Differenz. Seid ihr interessiert an dem Superschurken-Shooter und spielt auf PS5, wäre jetzt ein guter Zeitpunkt für den Kauf.

Welche Inhalte hat die Deluxe Edition zu bieten? Neben dem Hauptspiel sind folgende digitalen Inhalte dabei:

Justice League Outfits

Drei berüchtigte Waffen von Black Mask

Team-Waffenpuppen in gold

eine Battle-Pass-Marke

Farbmuster „nichts für ungut“

Das bisher größte Projekt der Arkham-Macher

„Suicide Squad: Kill the Justice League“ ist Rocksteadys bisher größte Story-Erfahrung. Ihr steuert wahlweise Harley Quinn, Deadshot, Kingshark oder Captain Boomerang und macht es euch zur Aufgabe, die Justice League zu eliminieren. Ballert euch mit bis zu drei Freunden durch das offen gestaltete Metropolis und rüstet euren Charakter schrittweise immer weiter auf.

Neuer Content ist schon in Aussicht. So startet am 28. März die erste Season, womit der ikonische Joker ins Spiel kommt. Darüber hinaus sind neue Quests, Aktivitäten, Gegnerarten, Waffen und Ausrüstungsteile geplant. In den nachfolgenden Seasons sollen weitere bekannte Schurken folgen.

Um ein hochgelobtes Top-Spiel handelt es sich leider nicht. Denn mit einem Metascore von nur 60 Punkten konnte „Suicide Squad: Kill the Justice League“ nicht überzeugen. Zumindest DC-Fans, die sich für Loot-Shooter begeistern können, dürften hiermit ihren Spaß haben.

Im PlayStation Store sehen die Bewertungen schon deutlich besser aus. Hier liegt die Wertung bei durchschnittlich 4,31 von 5 Sternen. Und auch auf Steam gibt es jede Menge positive Nutzerstimmen: 77 Prozent der rund 4.500 Bewertungen fallen positiv aus.

PC-Spieler können übrigens nicht nur die Deluxe-, sondern auch die Standard-Variante zum reduzierten Preis ergattern. Statt 69,99 Euro zahlen die Nutzer auf Steam bis zum 21. März nur 41,99 Euro. Demnach haben die Verantwortlichen schnell auf die verfehlten Erwartungen reagiert. Die Veröffentlichung fand am 2. Februar dieses Jahres statt.

Weitere Meldungen zu Suicide Squad: Kill the Justice League.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren