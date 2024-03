Ghost Recon Project Over: First-Person-Shooter mit kontroversen Missionen – Bericht

Mit "Ghost Recon Over" befindet sich das nächste Spiel der Reihe in Arbeit. Weitere Details zum Shooter möchte der Insider Tom Henderson erfahren haben.

Ubisoft wird in den kommenden Jahren etliche Spiele der “Assassin’s Creed”-Reihe veröffentlichen. Doch auch die anderen Marken des französischen Publishers stehen weiter hoch im Kurs, darunter die “Ghost Recon”-Reihe.

Auf den nächsten vollwertigen Teil müssen Spieler noch das eine oder andere Jahr warten. Für 2025 oder 2026 sei der Titel geplant, berichtete der Insider Tom Henderson kürzlich. In einem neuen Bericht auf Insider Gaming legte er nach.

Squadbasierter Militär-Shooter mit kontroversen Abschnitten

Angesiedelt ist das neue “Ghost Recon” mit dem Projektnamen “Ovr / Over” in einem fiktiven Krieg, was wir von Henderson nicht zum ersten Mal hören. Seine Quellen brachten zwischenzeitlich mehr Licht ins Dunkel.

So werde der Titel die Reihe wieder in eine Ego-Perspektive führen. Ebenfalls verwiesen die Quellen darauf, dass Spieler ein truppenbasierter, taktischer und mit einem Milizspiel vergleichbarer Militär-Shooter erwartet, der von einigen der führenden Ego-Shootern inspiriert ist. Namentlich genannt werden in diesem Zusammenhang “Modern Warfare” und “Battlefield“ sowie “Squad” und “Ready or Not”

Die Handlung von „Project Over“ findet laut Henderson während des Naiman-Krieges in einem feindlichen Land im Südosten statt, in dem Hunderttausende von Menschen durch Kriegsverbrechen umgekommen seien.

Die Geschichte konzentriert sich auf die „Ghosts“, die das Kampfgebiet infiltrieren, um verdeckte Missionen zu erfüllen und einen Verräter aufzuspüren.

“Das Spiel scheint stark von der Modern Warfare-Reihe inspiriert zu sein, mit einigen potenziell dunklen oder kontroversen Missionen und Abschnitten”, so Henderson.

In einer Mission komme es beinahe zu einem tragischen Vorfall…

Möglicher Spoiler … als der Trupp einen Mann erschießen will, der scheinbar eine Bombe in der Hand hält – sich jedoch erst im letzten Moment herausstellt, dass es sich um ein Baby handelt.

Henderson berichtet auf Insider Gaming weiter, dass er das ihm gezeigte Bildmaterial zwar nicht veröffentlichen werde. Allerdings könne er eine deutliche grafische Verbesserung gegenüber den Vorgängern erkennen. Am ehesten lasse sich das Spiel mit “Ready or Not” vergleichen.

„Ghost Recon Frontline“ hingegen wurde 2022 von Ubisoft eingestellt. Mit dem Titel wollte der Publisher auf dem Markt der Battle-Royale-Spiele mitmischen und Gruppen von vier Spielern auf das Schlachtfeld schicken

