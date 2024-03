Dragon’s Dogma 2: PS5-Hardware ermöglicht Kämpfe gegen mehrere Bosse gleichzeitig & mehr

In einem Interview sprach Game Director Hideaki Itsuno über die Features von "Dragon's Dogma 2", die dank der Leistungsfähigkeit der aktuellen Hardware endlich umgesetzt werden können. Darunter Kämpfe gegen mehrere Bosse gleichzeitig.

Rund eineinhalb Wochen vor dem Release des vielversprechenden Rollenspiels sprach Game Director Hideaki Itsuno im Interview mit Automaton Media über die Arbeiten an „Dragon’s Dogma 2“.

Dabei ging Itsuno unter anderem auf die neuen Features und Inhalte ein, die die Entwickler beim ersten Teil noch außen vor lassen mussten und dank der Hardware der aktuellen Systeme endlich in die Tat umsetzen konnten. Zum einen sprach der Game Director hier die Momente im originalen „Dragon’s Dogma“ an, in denen ihr zwei Bossen beziehungsweise Elite-Gegnern gleichzeitig gegenüberstandet.

Im Nachfolger erhöht sich diese Anzahl nicht nur auf bis zu drei Bosse. Gleichzeitig mischen in „Dragon’s Dogma 2“ auch noch diverse kleine Widersacher mit. „Wenn in Dragon’s Dogma zwei große Bossmonster auftauchen würden, hätten wir Schwierigkeiten, auch die kleinen Monster unterzubringen“, so Itsuno.

„Aber in der Fortsetzung ist es kein Problem, drei große Bosse gleichzeitig zu haben. Daher kann der Spieler erleben, wie er über den nächsten Boss stolpert, während er vor dem vorherigen davonläuft. Das Weglaufen wird nun mit einem Risiko verbunden sein, was der Jagd eine Portion Realismus verleiht.“

Beastren ursprünglich schon für den ersten Teil geplant

Eine weitere Neuerung, die in „Dragon’s Dogma 2“ auf euch wartet, ist eine komplett neue Rasse in Form der Beastren. Wie Itsuno im Interview mit Automaton Media verriet, war die Rasse ursprünglich schon für den ersten Teil aus dem Jahr 2012 geplant. Seinerzeit scheiterten die Entwickler allerdings an der nicht vorhandenen Leistung der damaligen Hardware.

Diese hatte laut Itsuno große Probleme, „eine große Anzahl an pelzbedeckten Charaktere darzustellen“. Daher blieb den Entwicklern nichts anderes übrig, als die Idee der Beastren im ersten Teil zu verwerfen. Ein weiterer Bereich, der von der aktuellen Hardware profitieren wird, ist die künstliche Intelligenz der Gegner und NPCs.

In „Dragon’s Dogma 2“ werden sich nicht nur die Bewohner der Welt realistischer verhalten. Gleichzeitig wird die künstliche Intelligenz im Kampfgeschehen dafür sorgen, dass euch die Monster und vor allem die Bosse einiges abverlangen und eine entsprechende strategische Vorgehensweise voraussetzen.

„Dragon’s Dogma 2“ erscheint am 22. März 2024 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S. Ende der vergangenen Woche stellte Capcom den Charakter-Editor des Nachfolgers zum Download bereit. Dieser ermöglicht es euch schon jetzt, eure Heldin beziehungsweise euren Held und euren Hauptbegleiter zu erstellen.

Zum Release von „Dragon’s Dogma 2“ könnt ihr die erstellten Charaktere in die Vollversion laden. Damit ihr zum Launch pünktlich loslegen könnt, erfolgt der Preload-Start des Nachfolgers am 20. März 2024 und somit zwei Tage vor dem Release.

