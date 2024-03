Dragon’s Dogma 2: Downloadgröße und Preload eingegrenzt

Immer mehr Spiele werden als Download gekauft, was besondere Herausforderungen mit sich bringt und schnell die Kapazitäten der verbauten Konsolen-SSD sprengen kann. Im Fall von “Dragon’s Dogma 2” scheint es allerdings, dass Spieler aufatmen können.

In den vergangenen Stunden traf eine erste Angabe zur Downloadgröße ein, die sich zunächst auf die Xbox-Version beizieht. Sie gibt einen groben Hinweis darauf, wie es um die anderen Plattformen steht.

Dragon’s Dogma 2 mit rund 70 GB

Wie Spieler nach der Veröffentlichung des Charakter-Creators herausfanden, nahm Microsoft im Xbox-Store eine Anpassung vor und fügte die Downloadgröße des Vollspiels ein. Auf der Xbox nimmt das Spiel rund 70 GB in Anspruch, was verglichen mit anderen umfangreichen Games dieser Art überschaubar ist.

Bestätigt wurde diese Angabe mit dem Start der Preload-Phase. So sind Xbox-Spieler mittlerweile in der Lage, das Capcom-Spiel auf die SSD zu packen. Dabei werden 69,94 GB durch die Leitung geschickt. Regional bedingt kann es zu Unterschieden kommen.

Es wird erwartet, dass die PS5-Version dank der Kraken-Technologie einen etwas kleineren Download voraussetzt. Die PC-Fassung von “Dragon’s Dogma 2” hingegen könnte etwas größer sein.

Wann startet der Preload auf der PS5? Vorbesteller im PlayStation Store müssen sich offenbar länger gedulden und starten den Preload ab dem 20. März 2024 und somit nur zwei Tage vor dem Launch des Spiels.

Davon berichten Charlie Intel und auch Spieler, die “Dragon’s Dogma 2” für die Sony-Konsole vorbestellt haben. Mit einem mutmaßlich kleineren Download als im Fall der Xbox-Version dürfte die Zeit bei den meisten Internetanschlüssen allerdings reichen. Wahrscheinlich geht es am besagten Tag um 0 Uhr los.

Wie anfangs erwähnt, kann bereits der Charakter-Creator von “Dragon’s Dogma 2” heruntergeladen und genutzt werden. Dadurch sind Spieler am Launch-Tag in der Lage, sich direkt in das Spiel zu stürzen, ohne zunächst stundenlang Feinschliff an der Spielfigur zu betreiben.

“Dragon’s Dogma 2” wird am 22. März 2024 für PS5, Xbox Series X/S und PC veröffentlicht. Bei Amazon bekommt ihr den Capcom-Titel samt Steelbook als Vorbesteller-Bonus*.

