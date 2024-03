System Shock Remake: Die Konsolen-Version hat endlich einen Termin

Während die PC-Version des „System Shock Remake“ bereits im Mai des vergangenen Jahres erschien, mussten sich Konsoleros bislang in Geduld üben.

In einer aktuellen Pressemitteilung kündigten die Nightdive Studios heute an, dass sich die Wartezeit der Spielerinnen und Spieler auf den Konsolen endlich ihrem Ende neigt. So wird das Remake von „System Shock“ am 21. Mai 2024 und somit rund ein Jahr nach der Veröffentlichung für den PC den Weg auf die Konsolen finden.

In der Welt der Konsolen werden die PS4, die PS5, die Xbox One und die Xbox Series X/S versorgt. Die grundlegende Spielerfahrung von „System Shock“ bleibt im Rahmen des Remakes natürlich erhalten.

Gleichzeitig warten jedoch eine neue und höher aufgelöste Grafik, eine verbesserter Steuerung, eine generalüberholte Benutzeroberfläche sowie neu eingespielte Soundtracks und Soundeffekte.

Der Fortbestand der Menschheit steht auf dem Spiel

Kenner des Originals werden mit der Geschichte von „System Shock“ vertraut sein. Unser Weg führt auf eine ferne Raumstation. Hier hat eine durchgedrehte KI namens Shodan die Kontrolle übernommen und droht mit nicht weniger als dem endgültigen Untergang der Menschheit.

„Die durchgedrehte KI hat die Kontrolle über die gigantische Citadel-Raumstation übernommen und dabei die Crew in seelenlose Cyborgs und Mutanten verwandelt. Ihr nächstes Ziel? Die Erde! Erkunde die übernommene Station und kämpfe dir deinen Weg frei, um in den Tiefen des Alls den Untergang der Menschheit zu verhindern“, so die Beschreibung der Geschichte weiter.

Im spielerischen Bereich punktete „System Shock“ seinerzeit nicht nur mit seinem grundlegenden Shooter-Gameplay. Zudem lobten die Kritiker beziehungsweise die Gaming-Community die Puzzle-Elemente, die non-lineare Geschichte und die Möglichkeit, die eigenen Fähigkeiten zu verbessern.

Fans von „System Shock“ dürfen sich auf der PS5 noch auf eine weitere Neuauflage der Nightdive Studios freuen. Die Rede ist von der „System Shock 2: Enhanced Edition“, die zu einem noch nicht näher konkretisierten Termin für die PS5 und die Xbox Series X/S erscheint.

