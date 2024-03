PLAY3.DE fragt:  Was spielt ihr am Wochenende?

Das Wochenende steht vor der Tür und wir lassen die vergangenen Tage noch einmal kurz Revue passieren. In dieser Woche gab es vor allen Dingen Neuigkeiten zu Anime-Serien, die euch, liebe Leser, anscheinend auch ziemlich interessierten. So konnte etwa Hayao Miyazaki in der Nacht von Sonntag auf Montag seinen zweiten Oscar für „Der Junge und der Reiher“ einstreichen.

Wenige Stunden später wurde bekanntgegeben, dass der beliebte Manga „DAN DA DAN“ Ende des Jahres bei Crunchyroll und Netflix erscheinen wird. Dazu wird auch das Action-Adventure „Sakuna: Of Rice and Ruin“ mit einer Anime-Adaption bedacht. Nach dem Kinofilm geht es darüber hinaus auch bald mit der dritten Staffel von „Demon Slayer“ weiter.

Von Rollenspielen und Kämpfen für die Demokratie

Nach dem vollen Anime-Wahnsinn wollen wir uns nun aber mit den Titeln beschäftigen, denen sich die Redaktion an diesem Wochenende widmet. Nachdem Dennis die letzten Wochen zwischen „Baldur’s Gate 3“ und „Starfield“ pendelte, wird ihn an diesem Wochenende der SciFi-Titel von Bethesda fesseln. Die Spieler warten derzeit noch auf den Release der ersten Erweiterung „Shattered Space“. Worum es darin gehen soll und wann diese erscheint, ist aber noch nicht bekannt.

Dominik wird sich an diesem Wochenende dem Kampf für die Demokratie in „Helldivers 2“ anschließen. Allerdings wird unser Schreiberling nicht nur für die Supererde in den Krieg ziehen, sondern auch für die Arbeit recherchieren. In „Helldivers 2“ ist vor wenigen Tagen erst ein neuer Großauftrag gestartet. Kurz darauf berichteten einige Spieler auch von neuen, fliegenden Gegnern. Dies wurde vom CEO von Arrowhead jedoch als „Propaganda“ abgetan.

Tobias ist wie in der letzten Woche auch an diesem Wochenende noch mit „Final Fantasy 7: Rebirth“ beschäftigt. Zu einer der beliebtesten Aktivitäten hat sich in dem Spiel seit dem Release das Kartenspiel „Queen’s Blood“ herauskristallisiert. Neben seinen Abenteuern mit Cloud, Tifa und Co. wird sich Tobias auch noch das Strategie-Rollenspiel „Unicorn Overlord“ anschauen.

Nun seid ihr gefragt: Mit welchen Titeln werdet ihr euch das kommende Wochenende versüßen? Schreibt es uns in die Kommentare!

