SOCOM: Gerücht um einen neuen Teil der PlayStation-Shooter-Reihe wirft Fragen auf

Fans von Sonys hauseigenen Shooter-Marken haben es seit Jahren nicht unbedingt leicht, denn nach und nach verschwanden einstmals große Titel wie „Killzone“, „Resistance“ oder auch „SOCOM“ von der Bildfläche. Anhänger der letztgenannten Franchise warten inzwischen bereits seit beinahe 13 Jahren auf einen neuen Ableger der beliebten Taktik-Shooter-Reihe. Aktuell macht ein Gerücht bezüglich eines neuen „SOCOM“-Games die Runde, das Fragen aufwirft.

Um ehrlich zu sein sogar sehr viele Fragen. Deshalb möchten wir uns den vermeintlichen Leak, der aktuell seine Kreise in den Weiten des Internets zieht, gemeinsam mit euch etwas genauer ansehen. Ihren Anfang nahm die Meldung um ein potentielles Comeback der beliebten Shooter-Reihe auf Reddit. Dort postete ein User einen Link, der zur Actors Access-Seite des US-amerikanischen Schauspielers David Veach führt. Hier wird „SOCOM 111“ erwähnt.

Ein sehr später SOCOM-Leak?

Im Jahr 2011 erschien mit „SOCOM Special Forces“ beziehungsweise „SOCOM 4 U.S. Navy SEALs“ bekanntlich der letzte Ableger der Serie für die PlayStation 3. Tatsächlich machten in den nachfolgenden Jahren diverse Meldungen die Runde, laut denen Sony an einer Rückkehr der Taktik-Shooter-Franchise interessiert gewesen sei. Von einem „SOCOM 111“ oder einem „SOCOM III“ war in der Gerüchteküche zu dieser Zeit allerdings nie die Rede.

Damit kommen wir nun in der Gegenwart an, denn tatsächlich handelt es sich bei dem Eintrag im Resümee von David Veach um ein neues Update. Der Schauspieler, welcher etwa für seine Rolle in „Reno 911!: Miami – The Movie“ sowie Auftritte in kleinen Kurzfilmen bekannt war, soll an Motion Capture-Arbeiten zu „SOCOM 111“ mitwirken. Oder eher mitgewirkt haben, denn tatsächlich verstarb David Veach am 4. Januar 2022 in Los Angeles.

Der vermeintliche Leak wirft dementsprechend berechtigterweise einige Fragen auf. Denkbar wäre, dass Veach zu Lebzeiten tatsächlich an einem neuen „SOCOM“-Spiel mitgearbeitet hat, die Information jedoch erst kürzlich, aus welchen Gründen auch immer, ergänzt wurde. Sollte dies der Fall sein, hätten wir es hier womöglich mit einem echten Leak zu tun. Oder aber es handelt sich um einen falschen Eintrag, der sich auf ein Projekt mit einem anderen Titel bezieht.

Ein Reddit-User, der das Gerücht kommentiert hat, glaubt beispielsweise, dass sich der Eintrag auf das im Jahr 2005 für die PlayStation 2 erschienene Spiel „SOCOM 3 U.S. Navy SEALs“ beziehen könnte. Laut den Credits des Spiels wirkte David Veach nicht an den Motion Capture-Arbeiten mit. Dennoch wäre es natürlich möglich, dass nicht die Namen aller am Projekt beteiligten Personen im Abspann genannt worden sein könnten.

Unabhängig davon solltet ihr diesen „Leak“/dieses „Gerücht“ mit enormer Skepsis betrachten. Zudem dürften all diese Fragen vermutlich nicht allzu schnell beantwortet werden. Hoffnungen auf ein baldiges Comeback der „SOCOM“-Reihe solltet ihr euch deshalb lieber nicht machen.

Was ist eure Meinung zu diesem vermeintlichen „Gerücht“/“Leak“ rund um ein „SOCOM“-Comeback?

