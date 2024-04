Call of Duty Vanguard: Erfolgreicher als vermutet? Verkaufszahl aufgetaucht

Call of Duty Vanguard:

"Call of Duty Vanguard" war zwar unbeliebt, aber scheinbar erfolgreicher als vermutet. Eine Verkaufszahl liegt vor.

“Call of Duty” ist das Zugpferd von Activision, was jährlich zu einem neuen Teil führt. Gleichzeitig legen die Wertungen und Einschätzungen vieler Spieler nahe, dass die Reihe dringend eine Pause benötigt.

“Call of Duty: Modern Warfare 3” beispielsweise kam nur auf einen Metascore von 56. Und auch einige der Vorgänger enttäuschten, darunter das 2021 veröffentlichte “Call of Duty Vanguard” mit einem Metascore von 73.

Warum Activision dennoch an jährlichen Veröffentlichungen festhält, verdeutlicht noch einmal eine jüngst durchgesickerte Verkaufszahl.

Call of Duty Vanguard mit 30 Millionen Verkäufen?

Trotz der negativen Reaktionen von Kritikern und Spielern konnte “Call of Duty Vanguard” offenbar 30 Millionen Mal verkauft werden. Diese Zahl stammt von Brian Hong, einem Social-Media-Experten, der laut seiner Tätigkeitsbeschreibung für das Spiel zuständig war. Erwähnung fand sie im Linkedin-Profil von Hong. Offiziell bestätigt ist die Verkaufszahl damit nicht.

Trotz des angeblichen Verkaufs von 30 Millionen Exemplaren gab Activision Mitte 2022 bekannt, dass “Call of Duty Vanguard” die eigenen Erwartungen nicht erfüllt habe. Dies sei auf “fehlende Neuerungen und Innovationen” im Spiel und auf das Setting im Zweiten Weltkriegs zurückzuführen.

Ende 2022 folgte “Call of Duty: Modern Warfare 2” mit einem modernen Setting und einem Metascore von 75. Ebenso kamen Gerüchte auf, dass Activision 2023 auf ein neues Spiel verzichten und lediglich ein Addon für den Vorjahres-Shooter veröffentlichen möchte.

Aus der Erweiterung wurde Berichten zufolge “Call of Duty: Modern Warfare 3”, das wie anfangs erwähnt mit einem Wertungs-Debakel einherging. In den obersten Bereichen der Charts ist der Shooter dennoch regelmäßig anzutreffen.

Wie geht es mit Call of Duty weiter?

“Call of Duty” ist samt Activision seit 2023 ein Teil von Microsoft. An der Veröffentlichungsstrategie ändert sich offenbar nichts. Und auch in diesem Jahr können Spieler mit einem neuen Teil rechnen. Informationen, Gerüchte und Leaks dazu sind nachfolgend zusammengefasst:

Parallel zu den jährlich erscheinenden Hauptspielen betreibt Activision den Free-to-Play-Ableger “Warzone”, der häufig mit einem Cheater-Problem zu kämpfen hat.

