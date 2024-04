Resident Evil 2, 3 & 7: Händler streut Hinweis – Gute Nachrichten für Sammler auf der PS5?

In der Vergangenheit polierten die Entwickler von Capcom diverse „Resident Evil“-Titel für die PS5 auf. Zu den gebotenen Verbesserungen gehörten unter anderem eine überarbeitete Grafik, eine deutliche Reduzierung der Ladezeiten oder die Unterstützung von Raytracing beziehungsweise des DualSense-Controllers.

Der einzige Haken an der Sache: Wer sich die überarbeiteten PS5-Versionen der Titel in das heimische Regal stellen wollte, ging bislang leer aus. Aktuellen Berichten zufolge könnten Sammler allerdings schon bald auf ihre Kosten kommen. Den möglicherweise entscheidenden Hinweis lieferte uns ein rumänischer Händler.

Wie sich dessen Online-Sortiment entnehmen lässt, soll Capcom Retail-Versionen zu gleich drei „Resident Evil“-Abenteuern für die PS5 vorbereiten.

Retail-Veröffentlichungen im Sommer?

Im Detail haben wir es laut dem Händler mit „Resident Evil 7“ sowie den Remakes zu „Resident Evil 2“ und „Resident Evil 3“ zu tun. Diese sollen im Sommer in einer Disc-Fassung für die PS5 erscheinen. Den Angaben des Händlers zufolge wird es am 31. Juli 2024 so weit sein. Dieser Termin könnte jedoch ein Platzhalter sein.

Die Verantwortlichen von Capcom äußerten sich zu den Gerüchten um mögliche Retail-Fassungen noch nicht. Auch wenn Händler in der Vergangenheit immer wieder für Leaks zu haben waren und Ankündigungen durch die Publisher vorwegnahmen, sollten die Angaben bis zu einer offiziellen Stellungnahme also mit der nötigen Vorsicht genossen werden.

Zumal die entsprechenden Einträge mittlerweile wieder entfernt wurden. Ob wir es hier mit einem simplen Fehler oder doch einem Leak zu tun haben, bleibt also abzuwarten.

Ältere Titel weiter mit soliden Verkaufszahlen

Im Februar lieferte uns Capcom aktualisierte Verkaufszahlen zu den besagten „Resident Evil“-Titeln und bestätigte, dass sich diese weiterhin auf einem soliden Niveau verkaufen. Das Remake von „Resident Evil 2“ fand bis Ende Dezember 2023 beispielsweise mehr als 13,6 Millionen Käuferinnen und Käufer.

Das im April 2020 veröffentlichte Remake zu „Resident Evil 3“ hingegen wanderte bis Ende Dezember 8,4 Millionen Mal über die virtuellen und realen Ladentheken. Die Gesamtzahl aller verkauften „Resident Evil“-Spiele stieg bis Ende 2023 auf 154 Millionen.

Unbestätigten Berichten zufolge arbeitet Capcom aktuell an mehreren neuen „Resident Evil“-Projekten. Zum einen sollen wir es hier mit „Resident Evil 9“ zu tun haben, bei dem die Entwickler auf den Erfahrungen und Open-World-Technologien von „Dragon’s Dogma 2“ aufbauen sollen.

Zudem möchte die Gerüchteküche von weiteren Remakes erfahren haben. Aber auch hier müssen wir darauf hinweisen, dass Capcom bislang bislang nichts offiziell bestätigte beziehungsweise ankündigte.

Quelle: PSU

