Final Fantasy 16: Nächstes Projekt des Teams wird ein „Paradigmenwechsel“

Hinter der Entwicklung von „Final Fantasy 16“ steht die Organisationseinheit Creative Business Unit 3. Was die dort tätigen Entwickler als Nächstes im Sinn haben, erklärte Michael-Cristopher Koji Fox im Interview mit MinnMax. Hierbei handelt es sich um den Lokalisierungsbeauftragten von Square Enix.

Ein Kontrast zu Final Fantasy 16

Laut Koji Fox hat das zuständige Team mit dem Dark-Fantasy-Genre abgeschlossen. Daher soll das kommende Projekt „unbeschwert“ ausfallen und einen „kompletten Paradigmenwechsel“ zum Action-RPG mit Clive darstellen.

Mit „Final Fantasy 16“ hat Square Enix es schon mal geschafft, die Zielgruppe der RPG-Reihe zu verjüngen. Deutlich mehr Teenager und junge Erwachsene in ihren 20ern haben das Action-Rollenspiel gespielt.

Darüber hinaus teilte er mit: Das Skript für den 16. „Final Fantasy“-Teil wurde in japanischer Sprache geschrieben und später ins Englische übersetzt. Im Anschluss sind die Mitarbeiter jede einzelne Zeile durchgegangen, um die Intention des Autors sicherzustellen. Das Gefühl eines mittelalterlichen Dramas, inspiriert von TV-Serien wie „Game of Thrones“ und „The Last Kingdom“, sollte vermittelt werden.

Aktuell sind die Spieler mit dem „The Rising Tide“-DLC beschäftigt. Unsere Eindrücke davon haben wir im unterhalb verlinkten Artikel geschildert:

Die Download-Erweiterung kostet euch 19,99 Euro. Möchtet ihr den vorher veröffentlichten DLC „Echoes of the Fallen“ gleich dazuhaben, könnt ihr für 24,99 Euro den Erweiterungspass kaufen.

In absehbarer Zeit ist außerdem mit der PC-Version zu rechnen. Zusätzlich denkt das Team über weitere Plattformen nach, wie Yoshi-P neulich bekanntgab.

Weitere Meldungen zu Final Fantasy XVI.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren