Assassin’s Creed Mirage: Wie könnte es mit Basims Geschichte weitergehen? Das sagt das Team

Mit „Assassin’s Creed: Mirage“ erschien im vergangenen Herbst ein Ableger, mit dem die Entwickler spielerisch zu den Wurzeln der erfolgreichen Serie zurückkehrten.

In einer Frage-und-Antwort-Runde hatte die Community in dieser Woche die Möglichkeit, Creative Director Stéphane Boudon ein paar Fragen zu stellen. Diese drehten sich unter anderem um Basim Ibn Ishaq, den Protagonisten von „Assassin’s Creed: Mirage“, und die Frage, ob und in welcher Form seine Geschichte weitererzählt werden könnte.

Auch wenn die Entwickler definitiv Interesse an einer Rückkehr von Basim haben, sollten wir nicht mit DLC oder einer Erweiterung zu „Assassin’s Creed: Mirage“ rechnen. Laut Boudon wurde der Titel nämlich von Anfang als in sich geschlossene Erfahrung konzipiert.

Entwickler sind vom Feedback begeistert

Auf Nachfrage eines Nutzers äußerte sich der Creative Director hinter „Assassin’s Creed: Mirage“ wie folgt: „Wir sind begeistert von der Art und Weise, wie Mirage aufgenommen wurde. Aber Mirage wurde als eigenständiges Erlebnis ohne DLC-Plan konzipiert. Wir haben aber sicherlich Ideen, wie wir die Geschichte von Basim erweitern könnten.“

Derzeit habe das Team diesbezüglich allerdings nichts anzukündigen, wie Boudon ergänzte. Gleichzeitig wies der Creative Director darauf hin, dass nach Features wie dem New-Game-Plus oder dem Permadeath-Modus keine größeren Updates beziehungsweise Inhalte zu „Assassin’s Creed: Mirage“ mehr geplant sind.

Allerdings werden die Entwickler das Feedback der Community im Auge behalten und halten sich die Möglichkeit nach kleineren Updates, mit denen beispielsweise Fehler behoben werden, offen.

Könnte Basim in einem anderen Spiel zurückkehren?

Da keine weiteren Inhalte zu „Assassin’s Creed: Mirage“ mehr geplant sind, wurde der Creative Director nach weiteren Spielen gefragt, in denen Basim einen Auftritt haben oder gar die Hauptrolle spielen könnte.

Boudon: „Die Coming-of-Age-Geschichte von Basim zu erzählen war ein Riesenspaß für uns. Wenn es um Basim geht, haben wir eindeutig noch eine ganze Menge zu erzählen.“

„Andererseits ist es eine schwierige Aufgabe, ein Spiel mit so vielen Einschränkungen zu entwickeln, und als Team würden wir auch gerne neue Horizonte erkunden und mehr kreative Freiheit haben“, heißt es zur möglichen Zukunft von Basim weiter.

„Assassin’s Creed: Mirage“ erschien im Oktober 2023 für den PC, die PS4, die PS5, die Xbox One und die Xbox Series X/S.

