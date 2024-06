Themen der Woche: Summer Game Fest & PSVR2 für den PC – Was hat die Headlines bestimmt?

Auch an diesem Sonntag blicken wir auf eine ereignisreiche Woche zurück. Wir haben die wichtigsten Meldungen zusammengefasst und verraten euch, welche Themen in dieser Woche die Schlagzeilen bestimmt haben.

Die laufende Woche stand natürlich ganz im Zeichen des Summer Game Fest 2024 beziehungsweise des großen Eröffnungsevents am Freitagabend. Wie ein Blick in die Gaming-Foren beziehungsweise auf die sozialen Medien zeigt, konnte dieses die Erwartungen leider nicht erfüllen und fiel recht unspektakulär aus.

Zu den unserer Meinung nach wenigen Highlights gehörte zum einen die offizielle Ankündigung von „LEGO Horizon Adventures“. Einem sympathischen Klötzchen-Abenteuer mit Aloy, das für den PC, die PS5 und die Switch erscheint. Des Weiteren kam Remedy den Wünschen der Community nach einem Retail-Release von „Alan Wake 2“ nach und kündigte zwei physische Fassungen an. Darunter eine knapp 200 US-Dollar teure limiterte Collector’s Edition.

Ging es um die Präsentation von Spielen an sich, dann beeindruckten vor allem „Black Myth: Wukong“ und „Phantom Blade Zero“. Eine Übersicht über alle auf dem Eröffnungsevent des Summer Game Fest 2024 angekündigten und präsentierten Spiele findet ihr hier.

PSVR 2 für den PC und ein neuer Name für Dragon Age: Dreadwolf

Für die erste große Ankündigung der Woche sorgte Sony selbst. Denn nachdem uns kürzlich Gerüchte zu einem möglichen PC-Support von PlayStation VR2 erreichten, kündigte Sony am Montag einen entsprechenden Adapter an. Dieser erscheint im August und wird für 59,99 Euro angeboten. Allerdings warten bei der Nutzung von PSVR2 auf dem PC kleinere Einschränkungen.

Ein weiteres Thema, das in den letzten Tagen die PC-Community beschäftigt haben dürfte, ist das Remaster zu „The Last of Us: Part 2“. Gerüchten zufolge soll die PC-Version bereits fertig sein und nur auf ihre Veröffentlichung warten. Apropos Umsetzungen für andere Plattformen: Auch unbestätigte Angaben zu weiteren Xbox-Titeln, die für die PS5 erscheinen könnten, erreichten uns in dieser Woche.

Ein weiterer Titel, der in dieser Woche für Gesprächsstoff sorgte, ist das neue „Dragon Age“-Abenteuer. Das RPG bekam mit „The Veilguard“ nämlich nicht nur einen neuen Namen spendiert, über den BioWare kurz nach der Ankündigung sprach. Zudem nannte das Studio die ersten Details zum kommenden Rollenspiel und gab bekannt, dass wir uns Anfang nächster Woche über eine umfangreiche Gameplay-Enthüllung freuen dürfen.

Weitere Titel, zu denen in dieser Woche Ankündigungen vorgenommen wurden, sind „Concord“ und „Octopath Traveler“. Während Sony die Inhalte enthüllte, die „Concord“ zum Launch bietet, und zudem die digitale Deluxe Edition vorstellte, veröffentlichte Square Enix den ersten Teil des Rollenspiels in dieser Woche nachträglich für die PlayStation-Plattformen.

Gerüchte, Entlassungen und ein großer Showcase

Auch die Gerüchteküche war in dieser Woche nicht untätig und servierte uns regelmäßige frische Kost. Beispielsweise hieß es, dass die Entwicklung von Monolith‘ „Wonder Woman“-Projekt in Problemen stecken soll. Die bekannte und verlässliche Leakerin „Midori“ wiederum deutete an, dass das weiterhin nicht offiziell angekündigte Remake zu“ Final Fantasy 9″ möglicherweise noch eine Weile auf sich warten lässt.

Wie in den vergangenen Monaten leider üblich, kam es in der Branche leider auch in dieser Woche zu Entlassungen. Anfang der Woche räumten die „Just Cause“-Macher der Avalanche Studios ein, dass sich das Unternehmen dazu gezwungen sah, neun Prozent der Belegschaft beziehungsweise rund 50 Menschen zu entlassen. Zudem werden die Niederlassungen in New York und Montreal geschlossen.

Auch Behaviour Interactive, das Studio hinter „Dead by Daylight“, kündigte in dieser Woche Entlassungen an. Betroffen sind 95 Menschen.

Mit den Themen der Woche ist an diesem Sonntag übrigens noch lange nicht getan. Stattdessen startet am heutigen Sonntagabend um 19 Uhr unserer Zeit der große Xbox Games Showcase 2024. Genau wie in den Vorjahren sind wir für euch live mit von der Partie und versorgen euch zeitnah mit allen relevanten Ankündigungen und Neuigkeiten.

Anbei weitere Meldungen, die es in dieser Woche zwar nicht in unseren Rückblick geschafft haben, unserer Meinung nach aber dennoch eine Erwähnung wert sind.

Weitere Meldungen zu Themen der Woche.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren