The Last of Us Online: Feedback von Bungie war „äußerst hilfreich“ – Bericht

"The Last of Us Online" existiert nicht mehr. Doch welchen Einfluss hatte Bungie auf die Einstellung des Spiels? Der Journalist Jason Schreier brachte mehr Licht ins Dunkel.

Live-Service-Spiele waren einst eines der obersten Ziele von Sony Interactive Entertainment. Bis Ende März 2026 sollten zehn solcher Games auf den Markt gebracht werden. Doch schon im November 2023 nahm der japanische PS5-Hersteller den Fuß vom Gas. Laut Hiroki Totoki wurde die Hälfte der geplanten Live-Service-Spiele verschoben.

Bei anderen Spielen kam es gar zu einer Vollbremsung. Im Dezember 2023 gab Naughty Dog bekannt, dass die Entwicklung von “The Last of Us Online” eingestellt wurde. Während der Produktion entpuppte sich das Vorhaben als zu umfangreich. Doch welchen Einfluss hatte Bungie auf die Entscheidung?

Naughty Dog empfand das Feedback als hilfreich

Im Zuge der neusten Umstrukturierung von Bungie ist auch “The Last of Us Online“ ein Thema. Denn die allgemeine Meinung geht dahin, dass der “Destiny”-Entwickler der Auslöser für den Entwicklungsstopp war.

Auf Twitter/X holte ein Follower von Jason Schreier das Thema hervor: “Kannst du etwas darüber erzählen, wie ein Studio, das seit 2010 (Halo Reach) kein gutes Spiel mehr gemacht hat, Naughty Dog, einem Studio, das von der Kritik gefeierte Spiele macht, sagen kann, dass es ein Projekt abbrechen soll?”

“Das ist nicht passiert”, antwortete der Bloomberg-Journalist. Ein anderer Follower legte nach: “Hast du in deinem Artikel nicht geschrieben, dass Bungies Überprüfung von TLOU Online zu einer Neubewertung geführt hat? Sie haben es nicht direkt abgesagt, aber sie haben die Grundlage dafür gelegt.”

Auch damit gab sich Schreier nicht zufrieden und versuchte, die damalige Situation zu präzisieren: “Bungie gab Naughty Dog Feedback, das Naughty Dog bei der wahrscheinlich sehr klugen Entscheidung, nicht alles auf ein Service-Spiel zu setzen, als äußerst hilfreich empfand.”

Tatsächlich wurde die Übernahme von Bungie für 3,6 Milliarden US-Dollar unter anderem damit begründet, dass die “Destiny”-Macher reichlich Erfahrung mit Live-Service-Spielen haben und anderen Studios von Sony Interactive Entertainment mit Rat und Tat zur Seite stehen können.

Mittlerweile ist Bungie selbst ein Problemfall. Und jüngsten Berichten zufolge wurden die Zukunftsaussichten von der Studioführung zu positiv dargestellt:

Naughty Dog wollte kein reines Live-Service-Studio werden

Im Fall von “The Last of Us Online” wurde die Einstellung mit gemischten Gefühlen aufgenommen. Während viele Leute gerne das Ergebnis gesehen hätten, hatten andere die Befürchtung, dass mit den Live-Service-Plänen die Stärken des Studios vernichtet werden. Hierbei handelt es sich um Einzelspieler-Adventures mit einer tiefgreifenden Geschichte.

Auch Naughty Dog selbst sah die Gefahr und man musste sich entscheiden: “Ein reines Live-Service-Studio zu werden oder sich weiterhin auf erzählende Einzelspieler-Spiele zu konzentrieren, die das Erbe von Naughty Dog definiert haben”, hieß es damals in einer Erklärung.

Naughty Dog arbeitet mittlerweile an zwei Einzelspieler-Projekten. Zuletzt hieß es, dass man nicht als das “The Last of Us”-Studio in die Geschichte eingehen möchte.

