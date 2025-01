Assassin’s Creed Shadows: Wie Ubisoft das Klettern „durchdachter“ gestalten will 

Für Ubisoft steht mit „Assassin’s Creed: Shadows“ ein wichtiges Spiel bevor, das womöglich auch über die Zukunft des Unternehmens entscheiden könnte. Aus diesem Grund möchten die Entwickler natürlich versuchen, an die alten Erfolgen der einst so beliebten Action-Adventure-Reihe anzuschließen. Dafür Sorge tragen soll unter anderem ein überarbeitetes Parkour-System, welches das Klettern im Spiel „durchdachter“ gestalten soll. Das gab Ubisoft nun in einem entsprechenden Blog-Beitrag bekannt.

Physischer Halt zum Klettern vorausgesetzt

In den älteren „Assassin’s Creed“-Spielen konnte man, abgesehen von ein paar Ausnahmen, nahezu alle möglichen Oberflächen erklimmen oder Hindernisse überwinden. In „Assassin’s Creed: Shadows“ wird das aber nicht mehr möglich sein. Wie der stellvertretende Game Director Simon Lemay-Comtois verriet, werden einige Bereiche deutlich mehr „Kreativität“ erfordern, um erreicht zu werden. So wird es im Spiel „unerklimmbare Oberfläche“ geben, die den Charakteren keinen physischen Halt gewähren. Das sei für die Entwickler „eine ziemlich große Sache“.

Lemay Comtois erklärte: „Das bedeutet, dass wir uns mehr Gedanken über die Erstellung interessanter Parkour-Wege machen mussten und dass wir mehr Kontrolle darüber haben, wohin Naoe gehen kann und Yasuke nicht, wodurch unsere beiden Spielstile noch kontrastreicher werden.“ Nichtsdestotrotz soll „das meiste, was ihr in Assassin’s Creed Shadows sehen werdet, immer noch sehr gut kletterbar“ sein.

Außerdem wird das Parkour-Feature in „Assassin’s Creed: Shadows“ um einige neue Manöver erweitert, um beispielsweise akrobatischere Übergänge zu ermöglichen. So haben die Entwickler auch die Ausweichtaste in das System integriert: „Es gibt zwei Hauptwege, um herunterzuklettern. Der klassische Weg besteht darin, die Ausweich-/Herunterklettern-Taste in der Nähe einer Kante ohne Richtungsangabe zu drücken: Der Charakter klettert herunter und hält diese Kante in Kletterposition. Der zweite – und spektakulärere Weg – besteht darin, ein Ausweichmanöver über diese Kante auszuführen, der eine Vielzahl von akrobatischen Übergängen auslöst.“

Assassin’s Creed Shadows erscheint in wenigen Wochen

In jedem Fall scheint sich Ubisoft für „Assassin’s Creed: Shadows“ grundlegende Gedanken gemacht zu haben. Durch das neue Parkour-System und die flinke Shinobi Naoe will man zudem auch das schnellste Gameplay der Reihe bieten – inklusive dem bekannten „Naruto-Run“ aus dem gleichnamigen Anime. Wie sich der Kampf mit den beiden Protagonisten handhaben lässt, gaben die Entwickler bereits vor ein paar Wochen bekannt:

Ab dem 14. Februar 2025 werden sich die Spieler schließlich selbst ein Bild von „Assassin’s Creed: Shadows“ und seinen neuen Gameplay-Mechaniken – darunter auch ein verbessertes Stealth-System – machen können. Dann nämlich wird das Action-Adventure für die PlayStation 5, die Xbox Series X/S und den PC erscheinen. Ursprünglich sollte der Titel bereits im Oktober 2024 erscheinen, allerdings verschob Ubisoft den Release-Termin, um mehr Zeit für die Entwicklung zu haben.

