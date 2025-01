Desaströser Launch der PS3: Diese Sparte war Sonys Rettung

In einem aktuellen Podcast sprach der Branchenveteran Shuhei Yoshida über unterschiedliche Themen. Darunter dem Launch der PS3, mit dem sich Sony seinerzeit in eine existenzielle Krise manövrierte. Für die Rettung des Unternehmens sorgte laut Yoshida eine Sparte des Konzerns.

Im Interview mit dem „Kinda Funny Gamescast“ plauderte Shuhei Yoshida, der Sony Interactive Entertainment nach 31 Jahren verließ, kürzlich über diverse PlayStation-relevante Themen.

Beispielsweise verriet Yoshida, wie er zur Live-Service-Offensive der PlayStation Studios steht, nannte seinen Most Wanted-Titel für das Jahr 2025 oder ging auf das kommerzielle Scheitern der PlayStation Vita ein. Ein weiteres Thema, das in dem Podcast angesprochen wurde, war die Markteinführung der PS3.

Neben dem hohen Startpreis von 599 US-Dollar beziehungsweise Euro und den daraus resultierenden enttäuschenden Verkaufszahlen waren es vor allem die hohen Herstellungskosten der PS3, die Sony damals zu schaffen machten.

Eine andere Sparte fing die Verluste auf

Eine Zeit der Krise, die der Führungsetage laut Yoshida einiges an Kopfzerbrechen bereitete. Wie Yoshida ausführte, kämpfte Sony in den ersten beiden Jahren nach dem PS3-Launch mit massiven Verlusten, die intern sogar Zweifel an der Zukunft des Unternehmens aufkommen ließen.

Unter dem Strich war es der TV-Sparte des japanischen Konzerns zu verdanken, dass Sony die Verluste der PS3 in ihren ersten Jahren auffangen konnte.

Yoshida weiter: „Im Jahr der Markteinführung und im zweiten Jahr nach dem Launch machte das Unternehmen riesige Verluste. Ich dachte, wir wären am Ende. Das waren wir auch. Aber glücklicherweise hatte Sonys TV-Abteilung in diesen Jahren mit Flachbildschirmen und den Großbildschirmen der WEGA-Serie einen Riesenerfolg.“

„Sony verdiente viel Geld (mit dem WEGA-TV-Geschäft), um die Verluste mit der PS3 auszugleichen. Dadurch haben wir überlebt. Als ich von den Verlusten erfuhr, dachte ich wirklich, dass wir am Ende sind.“

Die PS3 Slim brachte die endgültige Wende

Nach dem enttäuschenden Launch der PS3 bemühte sich Sony damals nicht nur um hochwertige Exklusiv-Titel. Im September 2009 erschien zudem die PS3 Slim, mit der es Sony nicht nur gelang, die Produktionskosten deutlich zu senken.

Gleichzeitig bot Sony die Konsole zum massentauglichen Preis von 299 Euro an und machte einiges an Boden auf die Konkurrenz in Form der Xbox 360 und der Wii gut.

Gestützt werden Yoshidas Aussagen vom ehemaligen PlayStation-Boss Shawn Layden, der im Dezember 2024 ebenfalls davon sprach, dass „Sony die PS3-Ära lediglich mit Glück überlebt habe“. Gleichzeitig zog der Konzern aus der Krise in der PS3-Generation wichtige Lehren für die Zukunft.

Beispielsweise realisierte Sony, dass die Spieler nicht viel Geld für teure Multimedia-Geräte ausgeben möchten, sondern sich stattdessen klassische Konsolen wünschen, bei denen der Fokus auf den Spielen liegt. Dies hatte großen Einfluss auf die Ausrichtung und den damit verbundenen kommerziellen Erfolg der PS4.

