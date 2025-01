Marvel’s Wolverine: Release im Jahr 2025? Müssen heute wie Logan sein, meint Insomniac

Wie in dieser Woche bestätigt wurde, steht Insomniac Games nach dem Abschied von Ted Price vor einem Umbruch. Ergänzend zur Zukunft des kalifornischen Studios sprach Insomniacs Chad Dezern über den kommenden Action-Titel "Marvel's Wolverine".

In dieser Woche gab Insomniac Games bekannt, dass sich Studiogründer und Präsident Ted Price nach mehr als 30 Jahren im Unternehmen dazu entschloss, die „Ratchet & Clank“-Macher und die Gamesbranche an sich zu verlassen.

Nach dem Ausscheiden von Price im März 2025 wird das kalifornische Studio von den drei langjährigen Mitarbeitern Chad Dezern, Ryan Schneider und Jen Huang geleitet. Diese verfolgen laut eigenen Angaben das Ziel, die Spieler auch weiterhin mit hochwertigen Titeln zu begeistern. Zu den Projekten, an denen Insomniac Games aktuell arbeitet, gehört „Marvel’s Wolverine“, bei dem weiterhin unklar ist, wann wir mit dem Release rechnen dürfen.

Auf dieses Thema wurde Dezern im Interview mit Variety angesprochen. Die wichtigste Info vorweg: Einen Release von „Marvel’s Wolverine“ in diesem Jahr wollte dieser nicht bestätigen.

Dezern zieht einen Vergleich mit Logan

Stattdessen zog Dezern in dem Interview einen Vergleich mit Logan und bat die Community um etwas Geduld.

Denn auch wenn es die Entwickler von Insomniac Games laut Dezern kaum erwarten können, endlich über „Marvel’s Wolverine“ zu sprechen und uns mehr zu zeigen, sei es aktuell einfach noch nicht an der Zeit, näher ins Detail zu gehen.

„Wir haben Wolverine angekündigt und wir würden liebend gerne mehr über Wolverine sprechen. Aber wir müssen heute wie Logan sein und sehr stoisch bleiben, bis es an der Zeit ist, die Krallen auszufahren“, kommentierte Dezern die Vorfreude der Spieler und Entwickler.

„So sehr wir auch aufgestaute Begeisterung haben, wir müssen sie zurückhalten. Das ist also ungefähr so viel, wie wir heute über unsere kommenden Projekte sagen können.“

Action-Titel wurde 2021 angekündigt

„Marvel’s Wolverine“ befindet sich seit mehreren Jahren in Entwicklung und wurde im Jahr 2021 für die PS5 angekündigt. Anschließend wurde es leider recht still um das PS5-Abenteuer von Logan. Zu den wenigen bestätigten Details des Action-Titels gehört die Tatsache, dass Insomniac Games bei „Marvel’s Wolverine“ einen Grundton verfolgt, der düsterer ausfällt als bei den letzten Projekte des Studios.

Des Weiteren wies Bryan Intihar im Herbst 2023 darauf hin, dass der neue „Wolverine“-Titel im gleichen Universum angesiedelt ist, in dem auch das 2023 veröffentlichte „Marvel’s Spider-Man 2“ spielt.

Für die Art und Weise, wie uns die Autoren die Geschichte von „Marvel’s Wolverine“ erzählen, ist Walt D. Williams verantwortlich. Der Narrative Director machte sich in seiner Karriere unter anderem mit der gefeierten Handlung des Anti-Kriegs-Shooters „Spec-Ops: The Line“ einen Namen. Zudem wirkte er zuletzt an Produktionen wie „Star Wars: Squadrons“ mit.

„Marvel’s Wolverine“ befindet sich exklusiv für die PS5 in Entwicklung.

