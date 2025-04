Indiana Jones und der Große Kreis: Unvollständige PS5-Disc macht Download zwingend erforderlich

Nachdem „Indiana Jones und der Große Kreis“ im vergangenen Dezember für die Xbox-Series-Konsolen und den PC veröffentlicht wurde, folgt in der nächsten Woche auch die PS5-Version. Dabei wird das Action-Adventure nicht nur in digitaler Form, sondern auch als physische Fassung samt Blu-ray erhältlich sein.

Allerdings können Käufer der Disc-Version nach der Installation nicht einfach das Abenteuer starten – der Datenträger enthält nämlich nicht das vollständige Spiel. Aus diesem Grund ist zunächst ein umfangreicher Download nötig, um mit Indy auf Schatzsuche zu gehen.

Wie ein YouTube-Video (via PushSquare) jetzt zeigt, enthält die PS5-Disc von „Indiana Jones und der Große Kreis“ lediglich 20 Gigabyte an Daten. Das gesamte Spiel umfasst jedoch 125 Gigabyte, sodass zunächst einmal noch 100 Gigabyte heruntergeladen werden müssen. Weshalb Microsoft und Bethesda das Fassungsvermögen der Blu-ray nicht ausgeschöpft und den Download so reduziert haben, bleibt fraglich – schließlich können bis zu 100 Gigabyte auf die PS5-Discs gepresst werden. Allerdings setzte auch schon die Xbox-Version einen zusätzlichen Download voraus.

In der Vergangenheit haben bereits mehrere Entwickler das Problem gelöst, in dem sie ihr Spiel einfach auf zwei Blu-rays ausgeliefert haben. In diesem Fall können Sammler aber wohl froh sein, dass sich Microsoft überhaupt dazu durchgerungen hat, „Indiana Jones und der Große Kreis“ auch als physische Version zu veröffentlichen. Für die kommende PS5-Fassung von „Forza Horizon 5“ wird nämlich auf eine Disk-Version verzichtet.

DualSense- und PS5-Pro-Support

Erscheinen wird „Indiana Jones und der Große Kreis“ für die PS5 am 17. April 2025. Wer sich für die Premium oder Collector’s Edition entscheidet, darf dank Early Access bereits zwei Tage früher – nämlich ab dem 15. April – loslegen. Darüber hinaus enthalten die teureren Varianten noch einige Extras: den kommenden Story-DLCs, ein digitales Artbook und ein alternatives Outfit. Für Käufer der digitalen Version startet der Preload jeweils zwei Tage vor dem Release.

Der PS5-Release des Action-Abenteuers bietet zudem einige Plattform-spezifische Features. Dazu gehört die Unterstützung des DualSense-Controllers inklusive haptischem Feedback und adaptiver Trigger. Zudem wird die Leuchtleiste genutzt, um die Gesundheit im Spiel anzuzeigen. Besitzer einer PS5 Pro profitieren obendrein von einigen technischen Erweiterungen. Dazu zählen unter anderem eine native 4K-Auflösung, erweitertes Raytracing sowie stabilere und höhere Bildrate.

