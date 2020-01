Killzone: Neuer Ableger für die PS5 in Arbeit? Stellenauschreibung deutet auf einen Nachfolger hin

Könnten die Entwickler von Guerrilla Games an einem neuen Ableger der "Killzone"-Reihe? Eine auf der offiziellen Website entdeckte Stellenausschreibung sorgt aktuell zumindest für entsprechende Spekulationen.

In den vergangenen Monaten wurde das niederländische Entwicklerstudio Guerrilla Games immer wieder mit einem möglichen Nachfolger zum Action-Rollenspiel „Horizon Zero Dawn“ in Verbindung gebracht.

Für frische Spekulationen sorgte in dieser Woche eine Stellenausschreibung, mit der sich das niederländische auf die Suche nach neuem Personal begab. Wie eine weitere Jobanzeige von Guerrilla Games andeutet, scheint sich noch ein weiteres Projekt in Arbeit zu befinden. Hinweise in der besagten Stellenausschreibung lassen vermuten, dass es sich hierbei um ein neues „Killzone“ handeln könnte.

Ein neues Killzone oder eine ganz neue Marke?

So geht aus der neuen Jobanzeige hervor, dass mögliche Bewerber an Systemen wie dem Matchmaking, Turnieren, Clans oder weltweiten Ranglisten arbeiten sollen. Auch Systeme zum Testen und Einrichten eines neuen Server-Sets ohne Ausfallzeiten oder der Aufbau eines robusten und skalierbaren Backends gehören zum Aufgabenbereich der Bewerber. Alles Features, die zu einem neuen „Killzone“ passen würden.

Die Spiele-Server sollen dabei in das PlayStation Network und Third-Party-Dienste integriert werden. Ob sich diese Stellenausschreibung in der Tat auf ein neues „Killzone“ oder nicht doch eine komplett neue Marke bezieht, bleibt abzuwarten.

Für ein neues „Killzone“ spricht die Tatsache, dass Sony Interactive Entertainment die Reihe in der Vergangenheit immer wieder nutzte, um die technischen Möglichkeiten einer neuen PlayStation unter Beweis zu stellen. Man denke beispielsweise an „Killzone 2“ für die PS3 oder „Killzone: Shadowfall“ für die PlayStation 4. Guerrilla Games selbst wollte sich zu den aktuellen Spekulationen um neue Projekte bisher nicht äußern.

