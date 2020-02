Cyberpunk 2077: Next Gen-Upgrade für Xbox Series X kostenlos – Auch für PS5?

CD Projekt deutete in den vergangenen Wochen mehrfach an, dass es „Cyberpunk 2077“ auf die Konsolen der nächsten Generation schaffen könnte. So richtig angekündigt wurden die Versionen des Rollenspiels für PS5 und Xbox Series X bislang nicht. Doch ein aktuelles Statement des Entwicklers lässt die Vermutung aufkommen, dass die Next-Fassung von „Cyberpunk 2077“ in trockenen Tüchern ist.

„Spieler sollten niemals gezwungen sein, dasselbe Spiel zweimal zu kaufen oder für Upgrades zu bezahlen. Besitzer von Cyberpunk 2077 für Xbox One erhalten das Xbox Series X-Upgrade kostenlos, sobald es verfügbar ist“, so CD Projekt auf Twitter.

Smart Delivery angekündigt

Damit reagierte das Unternehmen auf eine Ankündigung von Microsoft. Der Xbox One- und Xbox Series X-Hersteller bestätigte heute das sogenannte Smart Delivery-Feature, das bei allen First-Party-Games greift, aber auch von externen Publishern und Entwicklern genutzt werden kann.

Im Grunde ist es eine andere Bezeichnung für das Cross-Buy. Kauft ihr ein Spiel, könnt ihr es auf beiden Systemen nutzen und erhaltet jeweils das beste Ergebnis. Käufe von Upgrades oder Remaster-Versionen sind nicht notwendig.

Die PS5 wird im heutigen Tweet von CD Projekt zwar nicht erwähnt. Aber es kann vermutet werden, dass ihr auch auf der neuen Konsole von Sony mit einem Kauf sowohl die PS4- als auch die PS5-Fassung bzw. ein Upgrade erhaltet.

Zunächst kommt „Cyberpunk 2077“ für die aktuellen Konsolen auf den Markt. Der Launch erfolgt am 16. April 2020 für PS4, Xbox One und PC. Die bisherigen Meldungen zum neuen Werk aus dem Hause CD Projekt findet ihr in unserer Themen-Übersicht.

Die neuen Konsolen PS5 und Xbox Series X kommen im Herbst in den Handel. Ob zu diesem Zeitpunkt bereits eine Next-Gen-Fassung von „Cyberpunk 2077“ zur Verfügung stehen wird, bleibt abzuwarten.

