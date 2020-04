Cyberpunk 2077: Keine Verschiebung aufgrund der AAA-Konkurrenz

CD Projekt glaubt, dass sich "Cyberpunk 2077" gegen die AAA-Konkurrenz behaupten wird. Das Rollenspiel kommt Mitte September auf den Markt.

Vor einigen Tagen betonte CD Projekt, dass „Cyberpunk 2077“ nicht Gefahr läuft, verschoben werden zu müssen – trotz Coronavirus. Das heißt, das Rollenspiel kommt Mitte September in den Handel.

Für September sind weitere große Spiele geplant, darunter „Marvel’s Avengers“, das kürzlich einen neuen Termin bekam. Auch „The Last of Us Part 2“ wird später als geplant auf den Markt gebracht. Einen neuen Termin nannten Sony und Naughty Dog bislang nicht. Allerdings bietet sich auch beim neusten Abenteuer von Ellie ein Launch in den Monaten vor Weihnachten an.

Es gibt keinen exklusiven Zeitraum

Doch unabhängig davon, welche weiteren großen AAA-Spiele im September 2020 veröffentlicht werden: CD Projekt macht sich keine allzu großen Sorgen. Nur um der Konkurrenz aus dem Weg gehen zu können, wird es keine Verschiebung geben.

„Wir planen definitiv nicht, unsere Termine zu verschieben, weil jemand anderes im Zeitfenster an den Start gehen wird“, so Michal Nowakowski, SVP of Business Development von CD Projekt.

„Man kann nie in einer Zeit starten, die exklusiv für einen ist. So etwas gibt es nicht. Der September war schon immer eine konkurrenzbetonte Zeit und wir waren uns dessen immer bewusst. Wenn es ein bisschen wettbewerbsfähiger wird, ist das in Ordnung. Wir glauben, dass wir mit einem Spiel auf den Markt kommen können, das [für die Spieler] ein Must-Have sein wird“, so die weiteren Worte.

Wie anfangs erwähnt gibt es momentan keine Pläne, „Cyberpunk 2077“ aufgrund der COVID-19-Pandemie zu verschieben. Die Entwicklung sei im Zeitplan. Eine Ausnahme bilden die Sprachaufnahmen, bei denen der größte Teil abgeschlossen werden konnte. Allerdings geb es Ausnahmen. Diese könnten mit einem späteren Update rechtzeitig zum Launch nachgereicht werden.

„Cyberpunk 2077“ befindet sich seit einigen Jahren für PS4, Xbox One und PC in Arbeit. Der Titel ist von Anfang bis Ende spielbar und wurde bereits an die Rating-Agenturen verschickt. Momentan ist das Team mit dem finalen Feinschliff und der Optimierung der Spielerfahrung beschäftigt. Mehr zu „Cyberpunk 2077“ erfahrt ihr in unserer Übersicht zum Rollenspiel.

