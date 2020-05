PS5 & Xbox Series X: 38 Next-Gen-Spiele aufgelistet

Das OPM hat die Nennung von 38 Next-Gen-Spielen versprochen und geliefert. Die neuste Ausgabe mit der Übersicht der PS5-Games, die in der Regel auch für die Xbox Series X auf den Markt kommen werden, landete inzwischen im Netz.

"Assassin's Creed Valhalla" zählt zu den Spielen, die für die neuen Konsolen PS5 und Xbox Series X in den Handel kommen werden.

Das Magazin-Cover der neusten OPM-Ausgabe machte in den Morgenstunden deutlich, dass im Magazin nicht weniger als 38 Spiele vorgestellt werden, die für die PS5 bestätigt wurden. Inzwischen wurde das Magazin geleakt und die Übersicht fiel weniger spektakulär aus als erwartet. Denn bei den meisten der genannten Spiele war längst bekannt, dass sie den Weg auf die neue Hardware finden werden.

Ergänzt wurde die Liste des OPM mit den recht groben Release-Zeiträumen, die in drei Abschnitte unterteilt wurden. Dabei handelt es sich um Spiele, die im Launch-Zeitraum der PS5 auf den Markt kommen werden, um Games, die 6 bis 12 Monate auf sich warten lassen, und um Titel, die mehr als 12 Monate nach dem Launch der PS5 (und Xbox Series X) folgen. Die folgenden Next-Gen-Spiele wurden vom Official PlayStation Magazine genannt:

Bestätigte Next-Gen-Spiele

A Rat’s Quest: The Way Back Home (12+ Monate)

Assassin’s Creed Valhalla (Launch-Zeitraum)

Battlefield 6 (12+ Monate)

Chorus (6 bis 12 Monate)

Cygni: All Guns Blazing (6 bis 12 Monate)

Dauntless (6 bis 12 Monate)

Dirt 5 (Launch-Zeitraum)

Dragon Age 4 (12+ Monate)

Dying Light 2 (6 bis 12 Monate)

FIFA 21 (Launch-Zeitraum)

Godfall (Launch-Zeitraum)

Gods & Monsters (6 bis 12 Monate)

Gothic Remake (12+ Monate)

Madden 21 (Launch-Zeitraum)

MicroMan (6 bis 12 Monate)

Moonray (6 bis 12 Monate)

NHL 21 (Launch-Zeitraum)

Nth^0 Infinity Reborn (12+ Monate)

Observer: System Redux (Launch-Zeitraum)

Outriders (Launch-Zeitraum)

Path of Exiles 2 (6 bis 12 Monate)

PsyHotel (12+ Monate)

Quantum Error (Launch-Zeitraum)

Rainbow Six Quarantine (6 bis 12 Monate)

Rainbow Six Siege (Launch-Zeitraum)

Redo!Enhanced Edition (Launch-Zeitraum)

Scarlet Nexus (6 bis 12 Monate)

Sniper Elite 5 (12+ Monate)

Soulborn (12+ Monate)

Starfield (12+ Monate)

The Elder Scrolls 6 (12+ Monate)

The Lord of the Rings: Gollum (6 bis 12 Monate)

Die Sims 5 (12+ Monate)

Ultimate Fishing Simulator 2 (Launch-Zeitraum)

Vampire: The Mascerade – Bloodlines 2 (6 bis 12 Monate)

Warframe (Launch-Zeitraum)

Watch Dogs Legion (6 bis 12 Monate)

WRC 9 (Launch-Zeitraum)

Nach wie vor ist die Frage offen, wann die beiden Konsolen PS5 und Xbox Series X auf den Markt kommen werden. Beide Hersteller verweisen lediglich auf den Vorweihnachtszeitraum. Selbst die Preise sind offen, auch wenn Analysten nach wie vor spekulieren.

Zum Thema

Allerdings kommt Bewegung in die Sache. Im Laufe der Woche berichteten wir bereits, dass die offizielle Webseite zur PS5 aktualisiert wurde. Auch verdichten sich die Hinweise darauf, dass in den kommenden Wochen einschlägige Enthüllungen anstehen. Mehr zur PS5 erfahrt ihr in unserer verlinkten Übersicht. Eine Auflistung der Xbox Series X-News können wir euch ebenfalls anbieten.

