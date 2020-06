Cyberpunk 2077: Ja, ihr könnt eine Katze streicheln

In "Cyberpunk 2077" kommt ein wenig "GTA"-Flair auf.

Mit „Cyberpunk 2077“ möchten die Entwickler von CD Projekt in vielen Bereichen eine Schippe obendrauf legen und Features einbinden, die euch vom Hocker hauen. Eines dieser Features, mit denen ihr vielleicht nicht gerechnet habt, wurde in einem aktuellen Preview-Bericht von IGN ans Tageslicht befördert. Ihr könnt im Spiel tatsächlich eine Katze streicheln.

Mehr als eine Katze?

Die Vorschau ging leider nicht allzu sehr ins Detail. Daher ist nicht bekannt, ob es sich um eine einzige streichelbare Katze handelt oder ihr mehreren Katzen im Spiel die entsprechende Zuwendung zukommen lassen könnt. Ob auch andere Tiere in „Cyberpunk 2077“ eine vergleichbare Rolle einnehmen werden, wird sich spätestens nach dem Launch zeigen.

Hunde wurden zunächst nicht entdeckt. So schreibt der IGN-Redakteur im Wortlaut: „Oh, und ich streichle eine Katze! Das ist sehr wichtig. Ich habe da draußen keine Hunde für euch Hundeleute gesehen.“

Bedauerlicherweise wurde „Cyberpunk 2077“ einmal mehr verschoben. Nachdem der Titel anfänglichen Plänen zufolge im April auf den Markt kommen sollte und später eine Verschiebung in den September folgte, kam es zu einer weiteren Verzögerung: „Cyberpunk 2077“ wird aufgrund der jüngsten Verschiebung am 19. November 2020 für PC, PS4 und Xbox One die weltweiten Läden erobern.



„Cyberpunk 2077“ kann auch auf den kommenden Konsolen PS5 und Xbox Series X gespielt werden.

Und falls ihr zu diesem Zeitpunkt bereits die beiden Next-Gen-Konsolen favorisiert: CD Projekt Red gab bekannt, dass der Titel dank eines kostenlosen Upgrades mit erweiterten Qualitäten auf den Konsolen PS5 und Xbox Series X spielbar sein wird. Eine Abwärtskompatibilität ist auf beiden Systemen ohnehin gegeben.

Zum Thema

In den vergangenen Tagen wurden zahlreiche Videos zu „Cyberpunk 2077“ veröffentlicht. Beispielsweise könnt ihr einen umfangreichen Blick auf den Prolog werfen. In einer anderen Meldung berichteten wir, dass der Titel wahlweise im „GTA“-Style gespielt werden kann. Doch den Angaben der Entwickler zufolge werden sich die Spieler in der Regel anders entscheiden.

Falls ihr vor dem Launch im November mehr über das neuste Projekt der „The Witcher“-Macher erfahren möchtet, dann werft einen Blick auf unsere Themen-Übersicht zu „Cyberpunk 2077“.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Cyberpunk 2077